Zehra Taşkesinlioğlu’ndan Sedat Peker açıklaması: Mahremiyetim hiçe sayıldı, yargı önünde hesaplaşacağım

Sedat Peker tarafından elinde bıçakla görüntüsü paylaşılan AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

Sedat Peker, dün sosyal medyada AKP Erzurum Milletvekili ve eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun kız kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu’na ait bir video yayınladı.

Sosyal medyada kısa sürede milyonlarca kez izlenen videoya ilişkin Zehra Taşkesenlioğlu Twitter’dan açıklama yaptı.

Yapılanların kumpas olduğunu ileri süren Taşkesenlioğlu, rüşvet iddialarına ilişkin ise bir şey söylemedi.

Taşkesenlioğlu’nun açıklaması şöyle:

“Sosyal medyada şahsımı hedef alan mahrem görüntülerle ilgili şu açıklamayı yapmam zaruri olmuştur; kendi mahrem evimde, başım açık şekilde Ünsal Ban tarafından gizli çekilen görüntülerim kişisel ve aile mahremiyetim hiçe sayılarak milyonlara servis edilmiştir.

Son derece çirkin ve gayriahlaki sözkonusu görüntülerle kadına karşı şiddetin en ağır şekline maruz bırakılmış bulunmaktayım.

Sözkonusu şahsiyetin boşanma sürecinde kendini haklı konuma getirebilmek için olmadık yollara başvurduğu görülürken, tartışmanın öncesi ve sebebinin ne olduğu bilinmeden, bir kurgu üzerinden servis edilen bu görüntüler toplum nezdinde beni küçük düşürüp, itibarımı lekelemeyi hedef almıştır. Görüntülerde tartışma sırasında Ünsal Ban’ın ailesinin ve çevresinin uzun dönemdir benim ve ailemin adını kullanarak yaptığı usulsüzlüklere gösterdiğim ve artık son noktaya gelen tepkim yaşadığım bu zorlu süreci gözler önüne sermektedir.

‘GÖRÜNTÜLER FARKLI BİR BOYUTA ÇEKİLDİ’

Farklı bir boyuta çekilen bu görüntüler, boşanma sürecinde zor günler yaşayan bir kadının linç edilmesi ve itibarsızlaştırma çalışmasından başka bir amaca hizmet etmemektedir.

Diğer taraftan aile mahremiyetini toplumun en temel değerlerini bile hiçe sayan, kınanması gereken bu rezillik maalesef siyasi bir lince dönüştürülmüştür.

Günlerdir ailemle birlikte sistematik olarak iftira kampanyası ile karşı karşıya kaldığımı ve bu iftiraları atan ya da taraf olan herkesle yargı önünde hesaplaşacağımı belirtmek isterim.

Şahsıma yönelik bu yargısız infazın son bulacağına ve son derece ahlaksızca oynan bu kumpasın yargı önünde gün yüzüne çıkacağına inancım tamdır.

Bu konu ile ilgili adli ve hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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