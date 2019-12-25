Zehra’nın yılbaşı planı belli oldu

Tek başına alışverişe çıkan Zehra’ya ilerleyen saatlerde yakın bir kız arkadaşı da eşlik etti. Yeni yıl öncesinde ailesine ve dostlarına hediyeler alan Çilingiroğlu, AVM’nin meydan katında kurulan ‘Yeni Yıl Köyü’nü de gezmeyi ihmal etmedi. Yeni yılda İstanbul’da olacağını söyleyen Zehra Çilingiroğlu, ” annem, babam ve diğer aile fertlerimizle birlikte hep beraber evde yeni yılımızı kutlayacağız.” açıklamasında bulundu.