Zeki Murat Göle: 35. dakikadan sonra…

Sahasında Adana Demirspor’a yenilen Fenerbahçe’de Teknik Sorumlu Zeki Murat Göle, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada “35. dakikadan sonra duygusal davranmaya başladık” dedi.

Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor’a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından beIN Sports’a açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, maça iyi başladıklarını ancak 35. dakikadan sonra oyun disiplininden koptuklarını söyledi.

Sözlerine Fenerbahçe taraftarından özür dileyerek başlayan Zeki Murat Göle, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Hiç istemediğimiz bir sonuç… Çok üzgünüz. Bu durumdan bir an önce çıkmamız gerekiyor. İlk 35 dakika istediğimiz gibi bir oyun oldu. Üstünlüğü ele aldık. Taraftarımızı da arkamıza aldık. Oyunun kontrolü bizdeydi. 35. dakikadan sonra duygusal davranmaya başladık. Oyun disiplininden koptuk. İkinci yarının başında yenen gol planlarımızı alt-üst etti. Takımın biraz duygusal olduğunu düşünüyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Bu duygu durumu futbolcuları oyun disiplininden uzaklaştırdı.”

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