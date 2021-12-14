Zelenskiy’den Almanya’ya ‘savunma silahları’ tepkisi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçtiğimiz ay Ukrayna’ya savunma silahları gönderilmesini veto eden Almanya’ya tepki göstererek, “Almanya yalnızca savunma araçları olan anti-dron tüfekleri ve anti-keskin nişancı sistemlerini NATO’dan almamızı engelledi. Savaşın 8. yılında bunları almaya hakkımız yok mu?” dedi.

Ukrayna’nın doğusunda devam eden çatışmalar ve girerek artan tansiyon nedeniyle Rusya ile savaşın eşiğine gelen Ukrayna, Almanya’nın geçtiğimiz ay Ukrayna’ya savunma silahlarının gönderilmesine yönelik vetosuna tepkili.

İtalya’da yayın yapan La Repubblica gazetesine röportaj veren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Kısa süre önce Almanya yalnızca savunma araçları olan anti-dron tüfekleri ve anti-keskin nişancı sistemlerini NATO’dan almamızı engelledi. Savaşın 8. yılında bunları almaya hakkımız yok mu? Belli ki var. Kendisini tehditlere karşı korumak isteyen herhangi bir demokratik devlet, bu tür savunma araçlarını satın alma hakkına sahip olmalıdır. Ancak bazı başkentlerde hala korku hüküm sürüyor” diye konuştu.

“RUS TARAFINDAN HERHANGİ BİR GARANTİ TALEBİ DUYMAK ÇOK GARİP”

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna’nın NATO üyeliğinden vazgeçmesi durumunda ülke sınırından çekileceklerini garanti eden söylemlerini hatırlatan gazetecinin sorduğu soruyu da yanıtladı.

Zelenskiy, “Devletimiz, dünyanın en büyük üçüncü nükleer cephaneliği olan Sovyet nükleer cephaneliğinden vazgeçti ve karşılığında özellikle Rusya’dan sınırlarımıza ve güvenliğimize saygı göstereceğine dair güvenceler aldı. Ancak tüm bunlar çöpe atıldı. Bu nedenle bu kadar çok söz zaten tutulmamışken, Rus tarafından herhangi bir garanti talebi duymak çok garip” dedi.

“SINIRLARIMIZA YAKIN ASKERİ GRUPTA AZALMA OLMADI”

ABD Başkanı Joe Biden’ın, “çok sert ekonomik yaptırım” tehdidinin Moskova’yı durdurup durdurmayacağı ile ilgili soruyu da yanıtlayan Zelensky, “ABD ve Rusya liderleri arasındaki görüşmelerden sonra sınırlarımıza yakın askeri grupta herhangi bir azalma söz konusu değil. Aynı zamanda sularımızın yüzde 70’inin Rusya tarafından engellendiği Azak Denizi’nde bir alanımız daha var. Bu durumlarla ilgili değişimler olduğunda, bahsedilen argümanların kulağa inandırıcı geldiğini söyleyebiliriz” dedi.

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