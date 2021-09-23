Zelenskiy’nin yardımcısına yönelik saldırı soruşturuluyor

Ukrayna’da dün Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin yardımcısı Serhiy Shefir’e yönelik suikast girişiminde polis soruşturması devam ediyor.

Ukrayna polisinden yapılan açıklamada, “Ukrayna Ulusal Polisinin farklı birimleri, ormanın ayrıntılı bir denetimini gerçekleştiriyor. Adli laboratuvarın droneları, metal dedektörleri ve özel ekipmanları, izleri ve fiziksel kanıtları aramak için kullanılıyor” denildi.



SUİKAST GİRİŞİMİ

Dün başkent Kiev’in güneyindeki Lisnyky bölgesi yakınlarında, Serhiy Shefir’in otomobiline ateş açıldı. Ukrayna polisi, otomobile 10’dan fazla kurşunun isabet ettiğini, şoförün yaralandığını duyurdu.

Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky, suikast girişimine dair yaptığı açıklamada, “Bu saldırının amacının gözdağı vermek değil, Ukrayna Devlet Başkanı’nın yardımcısını öldürmek olduğunu vurgulamak istiyorum. Arabaya ondan fazla kez ateş edildi, 11’den fazla kurşun girişi belirlendi. Yaralanan sürücü ameliyata alındı, hayati tehlikesi yok. Daha hastaneye gitmeden, polis ekiplerine saldırganların nereden ateş edildiğini söylemeyi başardı. Bu, polis ekiplerinin olay yerini incelemesine ve gerekli soruşturma eylemlerini gerçekleştirmesine olanak sağladı” dedi.

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