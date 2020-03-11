Zemheri 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Zemheri 9. son bölüm izle)

Zemheri dizisinin 9. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde; Firuze’yle Ertan’ın düğün yemeğine giden ve geçmişlerini açıklayan Ayaz’ın amacı aslında bambaşkadır. Firuze’nin Ertan’a kolay kolay teslim olmayacağı artık kesinleşir, Ayaz’la ikisini yeni bir yol beklemektedir. Peki Zemheri 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Zemheri son bölüm izleme ekranı.

Show Tv ekranlarında yayınlanan Zemheri dizisinin 9. bölümü bu akşam yayınlandı. Zemheri’nin son bölümünde; Firuze ve Ayaz girdikleri yeni mücadelede Ertan’la yeniden karşı karşıya gelecek, zafer mi yoksa yenilgi mi alacaklarını bilmedikleri bu yolda beklemedikleri bir sürprizle karşılaşacaklardır. İşte Zemheri 10. yeni bölüm fragmanı ve son bölümü ve izleme sayfası.

ZEMHERİ 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zemheri dizisinin 10. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiği anda sayfamızda olacak.

ZEMHERİ SON BÖLÜM FRAGMANI

ZEMHERİ 9. SON BÖLÜM İZLE

ZEMHERİ 9. BÖLÜM ÖZETİ

Firuze’yle Ertan’ın düğün yemeğine giden ve geçmişlerini açıklayan Ayaz’ın amacı aslında bambaşkadır. Firuze’nin Ertan’a kolay kolay teslim olmayacağı artık kesinleşir, Ayaz’la ikisini yeni bir yol beklemektedir.

Berrak bir yandan hamileliğini heyecanla yaşarken bir yandan da Firuze ve Ayaz’la ilgili yeni şüpheler edinmeye başlar. Yaşar kızının nasıl böyle bir karar verebildiğine hala inanamayıp acı çekerken, Aliye ve Sevda ise bu evliliği kendi adlarına avantaja çevirmek niyetindedir.

Firuze ve Ayaz girdikleri yeni mücadelede Ertan’la yeniden karşı karşıya gelecek, zafer mi yoksa yenilgi mi alacaklarını bilmedikleri bu yolda beklemedikleri bir sürprizle karşılaşacaklardır.