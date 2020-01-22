Zemheri 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Zemheri 2. son bölüm izle

Zemheri dizisi bu akşam 2. bölümüyle ekranlara geldi. Ertan bir yandan kazanın suçunu üzerinden atmak için hamlelerini büyütürken, bir yandan da Firuze’yi sınar. İşte 3. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

Show Tv ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve bu hafta 2. bölümüyle ekranlara gelen Zemheri’nin 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin son bölümünde Berrak Ayaz’la gelecek planlarını netleştirmek niyetindedir ancak ailesinin önüne çıkardığı sorunlarla uğraşmak zorunda kalır. Aliye Faruk’un izini sürüp onun nerede olduğunu anladığında, öğrendiği gerçek onun için büyük bir yıkım olur. Firuze babasını kurtaracak görüntülerin peşine düşer. İşte Zemheri 3. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

Zemheri dizisinin 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

ZEMHERİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ZEMHERİ SON BÖLÜM İZLE

ZEMHERİ 2. BÖLÜM ÖZET

Firuze babasını kurtarmak için girdiği yolda aynı anda Ayaz’la da sınanacağını anladığında büyük bir şok yaşar. Ayaz da Firuze’yi karşısında görmeyi beklememektedir, aklında bir sürü soruyla onun karşısına çıkar. Bu hesaplaşma ikisi için de çok zorlu olacaktır. Ertan bir yandan kazanın suçunu üzerinden atmak için hamlelerini büyütürken, bir yandan da Firuze’yi sınar. Berrak Ayaz’la gelecek planlarını netleştirmek niyetindedir ancak ailesinin önüne çıkardığı sorunlarla uğraşmak zorunda kalır. Aliye Faruk’un izini sürüp onun nerede olduğunu anladığında, öğrendiği gerçek onun için büyük bir yıkım olur. Firuze babasını kurtaracak görüntülerin peşine düşer. Sonucunda ulaştığı gerçek kalbinin bir kez daha derinden yaralanmasına sebep olur. Üstelik Ayaz da Firuze’yle ilgili aklındaki sorularına cevap ararken yaşayacağı büyük acıdan habersizdir.