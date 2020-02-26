Zemheri 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Zemheri 7. son bölüm izle)

Zemheri dizisinin 7. bölümü bu akşam izleyicisiyle buluştu. Zemheri dizisinin son bölümünde; Firuze henüz babasının kurtulmasına sevinmeye fırsat bile bulamadan kendisini Elvan’ın özgürlüğü için yeni bir mücadelenin başlangıcında bulur. Üstelik önündeki engel yine Ertan’dır. Ayaz ise hiçbir şeyden habersiz Firuze için endişelenmektedir ancak eli kolu bağlıdır. Peki Zemheri 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Zemheri son bölüm izleme ekranı.

Show Tv ekranlarında her çarşamba yayınlanan Zemheri dizisi bu hafta 7. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizi Zemheri’nin son bölümünde; Safiye yaptığı seçimin bedelini ödemeye başlamıştır. Bu durum Ayaz ve Berrak’ı geri dönüşsüz bir yola sokmak üzeredir. Ancak Berrak asla vazgeçmeye niyetli değildir. Ayaz’ı kaybetmemek için yeni bir planın peşindedir. İşte Zemheri 8. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

ZEMHERİ 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zemheri dizisinin 8. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında sayfamızda yer alacak.

ZEMHERİ SON BÖLÜM FRAGMANI

ZEMHERİ 7. SON BÖLÜM İZLE

ZEMHERİ 7. BÖLÜM ÖZETİ

Ertan’ın Firuze’yi çok zor bir kararın eşiğine sürüklediği tanıtımda Firuze ve Ertan’ı el ele gören Ayaz’ın yaşadığı hayal kırıklığı gözlerinden okunuyor. Ertan’la birlikte nikah masasına oturan Firuze izleyenleri şoke ederken, vereceği yanıt merakla bekleniyor.

Firuze henüz babasının kurtulmasına sevinmeye fırsat bile bulamadan kendisini Elvan’ın özgürlüğü için yeni bir mücadelenin başlangıcında bulur. Üstelik önündeki engel yine Ertan’dır. Ayaz ise hiçbir şeyden habersiz Firuze için endişelenmektedir ancak eli kolu bağlıdır. Safiye yaptığı seçimin bedelini ödemeye başlamıştır. Bu durum Ayaz ve Berrak’ı geri dönüşsüz bir yola sokmak üzeredir. Ancak Berrak asla vazgeçmeye niyetli değildir. Ayaz’ı kaybetmemek için yeni bir planın peşindedir. Ayaz, Firuze’yle önlerindeki bütün engellerin kalktığını düşünmekte ve gelecekle ilgili masum hayaller kurmaktadır. Ancak Ertan yüzünden yolları yine beklemedikleri bir yöne doğru ilerlemektedir, üstelik bu sefer öncekinden de acımasız bir biçimde.