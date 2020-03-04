Zemheri 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Zemheri 8. son bölüm izle)

Zemheri dizisinin 8. bölümü bu akşam yayınlandı. Dizinin bu haftaki son bölümünde;Berrak Safiye’ye böbreğini vermek için yaptırdığı tahlillerde bambaşka bir şey öğrenecektir. Berrak doktordan aldığı haberle Ayaz’ı yeniden kazanmak için büyük bir koz elde edecektir. Peki Zemheri 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Zemheri son bölüm izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

Show Tv’nin beğeniyle takip edilen dizilerinden Zemheri bu akşam 8. bölümüyle ekranlara geldi. Zemheri’nin son bölümünde; Polisler Yasin’in ölümüne sebep olan kişiyi bulabilmek için soruşturmayı genişletmiştir. Eve gelen polisler Elvan’ın paniklemesine ve korkmasına neden olur. Elvan’daki değişiklik evdeki herkesin dikkatini çeker. Polisler ifadesini almak için Faruk’u götürürler. Emniyet dönüşü Faruk’un eve getirdiği bilgiler Firuze’nin olaya bakış açısını tamamen değiştirecektir. İşte Zemheri 9. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

ZEMHERİ 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zemheri dizisinin 9. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiği anda sayfamızdakli linkten izlenebilecek.

ZEMHERİ SON BÖLÜM FRAGMANI

ZEMHERİ 8. SON BÖLÜM İZLE

ZEMHERİ 8. BÖLÜM ÖZETİ

Berrak Safiye’ye böbreğini vermek için yaptırdığı tahlillerde bambaşka bir şey öğrenecektir. Berrak doktordan aldığı haberle Ayaz’ı yeniden kazanmak için büyük bir koz elde edecektir. Evliliklerinin herkesçe bilinmesini isteyen Ertan Firuze’ye babasıyla konuşması için baskı yapar. Firuze Yaşar’a kötü kalpli bir adamla evlendiğini söylemekte zorlanacaktır. Kızının Ertan’la evlendiğini hiç beklenmedik bir şekilde öğrenen Yaşar’ın tepkisi ne olacaktır? Ertan’ın verdiği hediye ile şoke olan Firuze, Ertan’ın Ayaz’la olan ilişkisini bildiğine kanaat getirir.

Ertan’ın Ayaz’a ve sevdiklerine daha fazla zarar vermesinden korkan Firuze’nin bu durum karşısında alacağı önlem ne olacaktır? Polisler Yasin’in ölümüne sebep olan kişiyi bulabilmek için soruşturmayı genişletmiştir. Eve gelen polisler Elvan’ın paniklemesine ve korkmasına neden olur. Elvan’daki değişiklik evdeki herkesin dikkatini çeker. Polisler ifadesini almak için Faruk’u götürürler. Emniyet dönüşü Faruk’un eve getirdiği bilgiler Firuze’nin olaya bakış açısını tamamen değiştirecektir.

Firuze’nin yeni planı ne olacaktır. Ertan evde küçük bir davetle evliliklerini duyurmaya karar vermiştir. Yaşar aileden kimsenin o yemeğe katılmasını istemez. Oysa Aliye Firuze’nin Ertan’la evlenmesinden içten içe memnundur. Aliye Yaşar’ı ikna edip kızının düğün yemeğine gitmeyi başarabilecek midir? Ayaz’a yakın olmak için her türlü fırsatı değerlendiren Berrak, Ayaz’ı da yemeğe davet eder. Ayaz’ın yemeğe katılması herkeste şok etkisi yaratır. Ayaz yapacağı büyük açıklama ile Ertan ve Firuze evliliğinin temeline büyük bir bomba atmak niyetindedir.