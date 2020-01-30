Zerrin Özer boşandı

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer ve Murat Akıncı boşandı. 61 yaşındaki Özer, kendisinden yaşça küçük sevgilisi Murat Akıncı ile geçtiğimiz haziran ayında nikâh masasına oturmuş, 36 saat sonra ise, eşinin dolandırıcı olduğu iddiaları üzerine de boşanma kararı almıştı.



Nikâhın ertesi günü Akıncı hakkında ortaya atılan dolandırıcılık iddiaları yüzünden hastanelik olan, iki hafta önce eşi ve kayınvalidesi hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı aldıran Özer, “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” gerekçesiyle açtığı boşanma davasında herhangi bir tazminat ve nafaka talebinde bulunmadı.