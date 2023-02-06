Zeydan Karalar: Adana’da 10 bina çöktü, 10 yaralı çıkarıldı

Depremin etkili olduğu illerden biri olan Adana’da çok sayıda bina yıkıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, beraberindeki CHP Adana milletvekilleri Orhan Sümer ve Ayhan Barut ile birlikte yıkılan binalardan insan kurtarma çalışmalarını olay yerinde takip etti.

“ŞİMDİYE KADAR 10 YARALI ÇIKARTTIK”

SÖZCÜ muhabirine açıklamalarda bulunan Karalar, Adana’da toplamda 10 binanın yıkıldığını belirterek şöyle konuştu:

“17 katlı 13 katlı binalar kâğıt gibi oldu. Yıkılan binalardan bir tanesi de bu bina. Turgut Özal’da, Süleyman Demirel’de, Barış Manço’da, Türkmenbaşı’nda yıkılan ve kağıt gibi olan binalar var. Toplamda 10 bina çöktü diyorlar. Ben saat 04.30’dan beri sahadayım. Bilgileri alıyorum, sayı artıyor.

Arkadaşlarımız cansiperane çalışıyorlar. ‘İnşallah ölü sayısı çok olmaz’ diye dua ediyoruz. Şimdiye kadar 10 yaralı çıkarttık ama deprem bölgesinde çalışmak çok kolay değil. Bu benim deprem bölgesinde geldiğim beşinci bina, şimdi altıncı binaya gideceğim. Oradaki çalışmaları kontrol ediyorum, eksikleri belirliyorum. Koordinasyon merkezine eksiklikleri bildiriyoruz, oradan da gönderiyorlar. Vatandaşlarımız için çadırlar kurduk. Sıcak çorba dağıtmaya başladık. Battaniye dağıtacağız. Yapılması gerek ne varsa yapıyoruz.”

BİR ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ ENKAZDAN ÇIKARDILDI

Öte yandan yıkılan binaların enkazının birinde 15 yaşındaki bir çocuk ölü olarak çıkarıldı. Ceset torbasıyla sedyeye konulan çocuğun cansız bedeni, daha sonra ambulansa götürüldü.