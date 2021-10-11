Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı metro görüşmesini anlattı. Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde konuşan Zeydan Karalar gülerek Erdoğan'ın 'Haberim yok' dediğini aktardı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #zeydankaralar #receptayyiperdoğan #adana #komik #adanabüyükşehirbelediyesi #canlıyayın #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Zeydan Karalar Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi anlattı! Kendini tutamadı güldü!