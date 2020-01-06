Zeydan Karalar, Güler Sabancı ile TEMSA’yı görüştü

Adana yerel basınında yer alan habere göre Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ile görüşerek TEMSA’nın durumunu konuştu. Haberler yerel basında ‘TEMSA’yı Sabancı geri mi alıyor’ yorumlarıyla birlikte servis edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada Güler Sabancı ile görüşmeyi doğruladı. Karalar Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı’na yaptığı ziyaretin bir nezaket ziyareti olduğunu TEMSA’nın da bu ziyarette gündeme geldiğini söyledi.

‘ÖNEMLİ OLAN TAM KAPASİTE ÇALIŞMASI’

Karalar, “Güler Hanım TEMSA için direkt olarak biz burayı satın alırız, gibi bir ifade kullanmadı fakat kendileri ‘sattığımız yerlerin çalışmasını isteriz’ dedi” diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı kendileri için önemli olanın TEMSA’nın çalışması olduğunu ifade ederken “Sahiplik bizim için birinci derecede önemli değil önemli olan TEMSA’nın tam kapasite çalışması” diye konuştu.

TEMSA’nın bir dünya markası olduğunun altını çizen Karalar sorunun çözülmesi için Ankara nezdinde de temasları olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da TEMSA konusunda hassasiyeti olduğu biliniyor. Karalar bu duruma ilişkin duyumların kendilerine de geldiğini söyledi.

Sozcu.com.tr’nin ulaştığı TEMSA yetkilileri ise mevcut sahiplik durumunun değişimiyle ilgili bir bilgilerinin olmadığını söyledi.

KONKORDATO İLAN EDİLMİŞTİ

Türkiye’nin önde gelen otobüs üreticilerinden TEMSA, mali borçları nedeniyle 10 Aralık’ta üretimi durdurma kararı almıştı. Üretimin durdurulmasının ardından, şirketin vadesi dolan kredi ve teminatlarını ödenmediği gerekçesiyle TEMSA’ya bankalardan haciz başlatılmıştı. TEMSA’nın yaklaşık 200 milyon dolar civarındaki borcu olduğu biliniyor. Bankalar tarafından başlatılan haciz işlemleri sonrası yapılan görüşmeler sonucunda konkordato da ilan edilmesi kararı alındı.

İSVİÇRELİ FONA SATILMIŞTI

Sabancı Holding, TEMSA Ulaşım Araçları’ndaki sahip olduğu hissenin tamamını mayıs ayında 182.7 milyon liraya İsviçre merkezli True Value Capital Partners isimli fon şirketine satmıştı. Satış anlaşmasına göre 825 milyon TL şirket değeri üzerinden, borç ve nakit düzeltmeleri yapıldıktan sonra 375 milyon TL hisse değeri karşılığında devir gerçekleştirilmişti.

1968 yılında kurulan ve 1987’den beri Adana’da faaliyetleri sürdüren TEMSA, yılda 10 binin üzerinde otobüs, midibüs ve hafif kamyon üretiyor. 3 bini çalışanı olan şirket, Türkiye dışında, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya gibi önde gelen ekonomilerdeki önemli pazar payıyla dünya çapında 70’e yakın ülkede faaliyet gösteriyor.

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