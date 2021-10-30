Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve CHP Adana milletvekilleri Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında konuştu. Atatürk'ün unutturulmaya çalışıldığına dair koşan Karalar CHP iktidarına atıfta bulunarak 'Geliyor gelmekte olan..' dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
#zeydankaralar #müzeyyenşevkin #29ekim #atatürk #cumhuriyetbayramı #chp #adana #adanabüyükşehirbelediyesi #siyaset #haber #gündem
Anasayfa Alaturka Online Zeydan Karalar’dan alkışlar koparan Atatürk konuşması! ‘Geliyor gelmekte olan!’