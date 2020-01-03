Zeydan Karalar’dan sel felaketi açıklaması: 500 milyona ihtiyaç var

Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’ın sunduğu ‘Demokrasi Arenası’ bu akşam Adana’da. Yoğun ilginin gösterildiği programa Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu konuk oldu.

“ASRIN FELAKETİ”

Adana’daki sel felaketiyle ilgili konuşan Karalar, “Ben daha önce ’60 yıldır böyle yağmur görülmedi’ demiştim ama bu yağmur asrın felaketiymiş. En çok yağmur Yüreğir’e yağdı. İki Seyhan nehri kadar Adana’ya su aktı. Bütün belediyeler teyakkuzdaydı. Biz 75 vatandaşımızı kurtardık. Bizim maddi kaybımız 100 milyonun üstünde” dedi.

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“500 MİLYONA İHTİYAÇ VAR”

Bölge insanının mağdur olduğunu vurgulayan Karalar, “Biz yaraları sarmak için yanlarından ayrılmadık. Hem devlet hem de biz maddi desteğimizi sürdürüyoruz. Afet bölgesi ilan edilsin denildi. Bence halkın borçları silinmeli, faizler ertelenmelidir. Adana’ya 500 milyonluk bir yatırıma ihtiyaç var yağan yağmurun tahliye edilmesi için. Biz bu sorunu önümüzdeki sene halledeceğiz. Biz bu sorunu halletmek için birçok proje hazırladık sayın bakan da bize söz verdi yardımcı olmak için” ifadelerini kullandı.

“HALKA ANLATMAYALIM MI?”

Halkı bilgilendirmeye devam edeceklerini ifade eden Karalar, “Görevi devraldıktan sonra yapılan her şeyi halkımıza anlattım. Bizi bazen eleştiriyorlar ama biz farkımızı ortaya koymayalım mı? Bu harcamaların nereye gittiğini halka anlatmayalım mı?” dedi.