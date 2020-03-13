Zeynep Alkan: ‘Bazı yerlerde Corona’

Türkiye’deki Corona virüs vakası sayısının ikiye çıkmasıyla birlikte sosyal medyada yine gündemin birinci maddesi bu oldu. Pek çok ünlü isim sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımlarda bulunurken, Zeynep Alkan da ilginç bir paylaşımda bulundu. Tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan virüsle ilgili esprili bir video çeken Alkan, bazı takipçileri tarafından bu konuya böyle bir bakış açısıyla yaklaştığı için eleştirilse de Zeynep Alkan, videosunda bu konuya kendisinin nasıl baktığını göstermiş oldu. Zeynep Alkan bu videoya ‘Bazı yerlerde Corona’ notunu düştü.