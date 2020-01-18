Zeynep Alkan, iç çamaşırını gösterdi!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı cesur paylaşımlarla haber olmayı başaran Zeynep Alkan, bu defa VOR tivi adlı bir Youtube kanalında gerçekleştirilen programa katıldı. Kanalda oynanan ‘Doğruluk mu? Cesaret mi?’ adlı oyuna katılan ve burada kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Zeynep Alkan karşısına çıkan ‘İç çamaşırın ne renk?’ sorusunu ilk olarak sözlü yanıtlasa da sonradan çamaşırının gösterilmesi istendi. Alkan ayağa kalkarak kendisinden isteneni yaptı ve iç çamaşırının bordo olduğu ortaya çıktı. 21 yaşındaki isim çamaşırını gösterdikten sonra “Allahtan bugün babaannemin donunu giymemiştim” şeklinde bir espri yaptı.