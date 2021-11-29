Zeynep Avcı, Zerrin Özer’in ‘Kıyamam’ şarkısı ile çeyrek finalde!

Almanya’da yayınlanan ‘The Voice of Germany’ yarışmasında ilk turda söylediği ‘Yalan’ şarkısı ile büyük beğeni toplayan Türk yarışmacı Zeynep Avcı, Zerrin Özer’in ‘Kıyamam’ şarkısı ile bir kez daha yarışmaya damga vurdu. Jüri üyelerini kendine hayran bırakan Avcı, çeyrek finale yükseldi.

Almanya’da ‘The Voice of Germany’de yarışan Türk kökenli Zeynep Avcı, güçlü sesi ve yorumlarıyla yeniden dinleyenleri mest etti.

İlk turda söylediği Tan Taşçı’nın ‘Yalan’ adlı şarkısı ile Almanya ve Türkiye’de büyük ses getiren Zeynep Avcı, yükseldiği bir üst turda söylediği Türkçe şarkıyla yeniden büyük beğeni topladı.

Zerrin Özer’in ‘Kıyamam’ adlı şarkısını seslendiren Avcı, jüri üyeleri ve izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Zeynep Avcı, güçlü yorumuyla çeyrek finale kaldı.

“BENİ ZEYNEP’İN KOÇU OLARAK TANIYORLAR”

Avcı’nın takımında bulunduğu jüri üyesi Johannes Oerding, “Berlin’de bir dönerciden döner almak için içeri girdiğimde kimse, beni ben olduğum için tanımıyor, Zeynep’in koçu olarak tanıyor” dedi.

Bir diğer jüri üyesi Sarah Connor ise “Zeynep, gerçekten de senin zirveye çıktığın bir ana şahitlik ettim. Aslında Türk müziği ile ne yapmam gerektiğini tam olarak bilmiyordum. Eşimin en iyi arkadaşlarından Sedat Bey sayesinde Türk müziği konusunda bilgilendirildim. Ancak şarkıların sözlerini anlamıyorum. Fakat buradaki herkesin de fark ettiği gibi şarkılarda bahsedilen aşk acısını büyük bir başarıyla o kadar iyi yansıttın ki, seni burada seyretmek hakikaten harikaydı. Ben İngilizce ve Almanca şarkılar arasında bocalarken sen şarkını öyle bir sergiledin ki, buna inanabilmek çok zor. Seni tekrar görebilmeyi kesinlikle çok istiyorum. Harikasın Zeynep” ifadelerini kullandı. (İHA)



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