Zeynep Çilek Çimen, Atölye Cer Art Talks'a konuk oldu:

İSTANBUL (AA) – Sanatçı Zeynep Çilek Çimen, Ege Yapı ve İyilik İçin Sanat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen Atölye Cer'in Instagram sayfasında düzenlediği sohbet programına konuk oldu.

Seçkin sanatçıların çalışmalarına ev sahipliği yapan atölyenin 14. "Atölye Cer Sanat Sohbetleri" programında İyilik İçin Sanat Derneği Başkanı Selin Bozkurt'un sorularını yanıtlayan Çimen, sanat yolculuğuna çok küçük yaşlarda geleneksel sanatla başladığını söyledi.

Çimen, üniversite yıllarında çağdaş sanata merak duyduğunu belirterek, "Kitaplar okudum, eğitim aldım. Geleneksel sanat eğitimi almamın da benim çağdaş sanat yapmama çok büyük katkısı oldu. Kendi motiflerimizi irdeleme, onları değerlendirme, günümüze çağdaş tekniklerle uyarlama fırsatı oldu benim için." dedi.

– "Salgın süreci farklı fırsatlar sundu"

Birçok kurumda sanat danışmanlığı yaptığını aktaran Çimen, şöyle devam etti:

"Yetenek önemli ama sürekli yeni şeyler üretmek gerekiyor. Özellikle ben optik sanatla uğraştığım için tamamen geometri kullanıyoruz. Profesyonel olarak son 5 yılın önemi benim için büyük. Kişisel sergimi yurt dışında ilk olarak Roma'da açtım. Salgından önce de NewYork'ta açtık. Güzel geçti, ilgi de iyiydi. Çünkü Batılılar bizim motiflerimizi ve onun yeni yorumlarını merak ediyor. Henüz bu çok fazla sanatçılar tarafından irdelenmedi ve Türkiye de kendi kültürünü çok iyi pazarlayamadı."

Çimen, bundan sonraki ilk sergiyi salgı nedeniyle 2021'de açmayı planladığına işaret ederek, "Genelde evimde her zaman bir atölye odası olur. Sergi ve fuar süreçleri bizim için çok önemli. Ben daha çok yazın üretiyorum. Çünkü kışın çok yoğun geçiyor. Ben 'genç sanatçı' denilen kuşaktayım ve sürekli değişip, gelişiyor işlerim. Her seferinde daha iyiye gitmesi ve yeni bir şey katmam gerekiyor. Salgın süreci de aslında çok fazla araştırma yapabilme fırsatı sundu, kendi içine çekilme, kendini tanıma, tekrardan bir gözde geçirme gibi…" ifadelerini kullandı.

– "Sanat fuarlarında işler zor gibi duruyor"

Anne olmasıyla birlikte karakterinin değiştini ve bu sürecin salgın günleriyle çakıştığını anlatan sanatçı, bu durumun çalışmalarına nasıl yansıyacağını merak ettiğini dile getirdi.

Zeynep Çilek Çimen, malzeme kullanımında son dönemde ahşap üzerine yoğunlaştığını bilgisini vererek, salgın süreciyle ilgili şunları kaydetti:

"Dijital sergi, canlı yayın falan yapılsın ama sanatı görmeden olmaz. Bir resmin karşısına geçip bakmadan, onu içselleştirmeden resmi ve sanatı tam olarak anlayamazsın diye düşünüyorum. Bundan sonraki sergiler için toplu şeyler olmasına gerek yok bence. Galeriler koleksiyonerleri tek tek alabilir. Sergiler de seyirci sayısına sosyal mesafeyi koruyacak şekilde sınırlandırılabilir. Fuarlar bizim için çok önemli ama sanat fuarlarında işler çok daha zor gibi duruyor."

Geçmiş programların Instagram sayfasından tekrar izlenebildiği "Atölye Cer Sanat Sohbetleri"nin 17 Haziran'da yayınlanacak 15. programına Nebahat Karyağdı konuk olacak.