Zeynep Kızıltan kimdir? Zeynep Kızıltan nereli ve kaç yaşında?

Zeynep Kızıltan, 1985 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Parmaklıklar Ardında dizisi ile gerçekleştiren Zeynep Kızıltan hakkında merak edilenler haberimizde… Zeynep Kızıltan nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Azize dizisinde Gül Alpan karakterini canlandıran Zeynep Kızıltan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Zeynep Kızıltan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ZEYNEP KIZILTAN KİMDİR?

Zeynep Kızıltan, 1985 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 2007 yılında Parmaklıklar Ardında dizisi ile oyunculuğa başlamıştır.

Erkenci Kuş, Vatanım Sensin, Cesur ve Güzel, Diriliş Ertuğrul, Kırık Kalpler Bankası, Beş Kardeş, Her Sevda Bir Veda, Yalancı Bahar, Yalancı Bahar, Türkan, Mahpeyker Kösem Sultan, Ateşe Yürümek, Kapadokya Düşleri gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde, Kanal D ekranlarında yayınlanan Azize dizisinde Gül karakterine hayat veren Zeynep Kızıltan, 1.72 metre boyunda ve 55 kilodur.

Zeynep Kızıltan’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Azize (Gül) (TV Dizisi)

2018 – Erkenci Kuş (TV Dizisi)

2016 – Cesur Ve Güzel (Hülya)

2015 – Kırık Kalpler Bankası (Çiğdem)

2015 – Beş Kardeş (Yasemin) (TV Dizisi)

2014 – Diriliş Ertuğrul (Goncagül) (TV Dizisi)

2014 – Her Sevda Bir Veda (TV Dizisi)

2011 – Yalancı Bahar (Ela) (TV Dizisi)

2010 – Türkan (Güngör) (TV Dizisi)

2010 – Mahpeyker Kösem Sultan (Gülendam) (Sinema Filmi)

2010 – Ateşte Yürümek (Zuhal) (TV Dizisi)

2009 – Kapadokya Düşleri (Sanem) (TV Dizisi)

2007-2009 – Parmaklıklar Ardında (Anna Toleva) (TV Dizisi)