Zeynep Mansur ‘Allah yardımcısı olsun’ dedi, yoruma sinirlendi

Şarkıcı Zeynep Mansur, bir takipçisinden gelen yoruma çok sinirlendi ve sert bir tepki verdi.

Kendisini salgından korumak adına ev karantinasında tutan şarkıcı Zeynep Mansur, sosyal medya hesabından işe gitmek ve toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalanlarla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Sokağa çıkma yasağı sadece 65 yaş ve üzerine geldiği ve iş yerlerinin büyük bir çoğunluğu da açık olduğu için işlerine gitmek zorunda kalan insanlarla ilgili bir empati kuran Mansur, Twitter hesabı üzerinden:

“Çalışmak zorunda olup toplu taşıma araçlarını kullananların Allah yardımcısı olsun” notunu düştü.

Mansur bir takipçisinin hesabında kullandığı lüks araçlı fotoğrafı üzerinden kendisine yorumda bulunmasına sinirlenen Mansur; “Saçma sapan konuşmayın o klipte kullanılan araba” yanıtını verdi.