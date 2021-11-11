Zeynep Tokuş’tan zor hareket!

Yoga eğitmeni olan eski Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, yaptığı hareket ile yine takipçilerini şaşırttı.

Zeynep Tokuş, 1998 yılında katıldığı güzellik yarışması ile tanınmış, ardından Kenan İmirzalıoğlu ile başrolünü paylaştığı ‘Deli Yürek’ dizisiyle şöhretin zirvesine çıkmıştı.

En son ‘Buzda Dans’ yarışmasında boy gösteren Zeynep Tokuş, üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra ekranlardan uzaklaştı.



Kendisine yepyeni bir hayat kuran Zeynep Tokuş, yoga eğitmenliğine başladı.

Yaptığı akrobatik yoga hareketleri ile nefesleri kesen ve fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan Zeynep Tokuş, son paylaşımı ile sosyal medyayı salladı.



“BEDENLERİMİZİ ESNETMEYİZ, ZİHİNLERİMİZİ ESNETİRİZ”

44 yaşında ve 3 çocuk annesi Tokuş, yogada çok zor bir pozisyondaki kareye, “Bedenlerimizi esnetmeyiz. Zihinlerimizi esnetiriz, bedenimiz uyum sağlar” notunu yazdı.

Zeynep Tokuş’un birbirinden zor hareketlerinden bazıları:



