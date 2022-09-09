Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı’nın hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde yaralanan asker şehit oldu. MSB’den yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

* “Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde, 23 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Ramazan Uçakcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 9 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuştur.

* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”

ÇORUM’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Çorum Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz ve askeri yetkililer, Uçakçı’nın Sungurlu ilçesinde yaşayan ailesine acı haberi verdi. Şehidin Sungurluoğlu mahallesinde oturduğu ev ve sokağa Türk bayrakları asıldı. DHA

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