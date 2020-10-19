Zeytinburnu'nda bulunan tarihi mozaikler için sempozyum düzenlenecek

İSTANBUL (AA) – AHMET ESAD ŞANİ – Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait olduğu düşünülen tarihi mozaikler "Zeytinburnu Mozaikleri Sempozyumu"nda ele alınacak.

Kazlıçeşme Sanat binasında restorasyon esnasında bulunan ve koruma altına alınan tarihi mozaikler, 22 Ekim'de Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde düzenlenecek sempozyumla tanıtılacak.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu mozaiklerinin uzmanlar tarafından anlatılacağı sempozyuma ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Geçen sene Kazlıçeşme Sanat adıyla hizmet vermeye başlayan binanın 1850 yılında askeri hastane olarak inşa edildiğini aktaran Arısoy, şunları kaydetti:

"Fakat yaklaşık 50 yıl sonra yıkılıp yeniden yapılmış bir bina. Şimdi restore edilmiş halini gördüğümüz bina 1900'lü yılların başında yine askeri hastane olarak yapılmış. Bir süre sonra İstanbul'daki askeri hastanelerin çokluğu dikkate alınarak askeri hastane fonksiyonundan çıkarılmış."

Binanın daha sonra askerlik şubesi, çocuk yurdu ve tanzim deposu olarak da kullanıldığını belirten Arısoy, "Zeytinburnu Belediyesi kurulduğu 1984 yılından itibaren başkanlık binası olarak hizmet verdi. 2014 yılına kadar 30 yıl burası Zeytinburnu Belediye Başkanlık binasıydı." diye konuştu.

– "Mozaik bulunmasıyla kazı alanı genişletildi"

Arısoy, Zeytinburnu Belediyesi'nin yeni binasının yapılmasıyla eski başkanlık binasında başlayan restorasyon esnasında 2016 yılında mozaiğin keşfedildiğini, teşhir, tanzim ve konservasyonu yapılarak sergiye ve ziyarete açıldığını hatırlattı.

Zeytinburnu Belediye başkanı olarak göreve başladığında mozaik unsurlarının geometrik desenlerinin devamının olabileceği şüphesiyle geçen yıl binanın dışında deneme kazısı yaptıklarını ifade eden Arısoy, mozaik bulunmasıyla kazıyı genişlettiklerini dile getirdi.

Binayı kültür ve sanat fonksiyonları için ayırdıkları ve zemin katını sergi salonu olarak düzenledikleri bilgisini veren Arısoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arkeoloji kazı raporu kurula gitti. Bugünlerde kurul kararı çıkacak ve yine kurulun kararı doğrultusunda dışarıda keşfettiğimiz yeni mozaiğin konservasyon ve teşhir tanzimini projelendirerek inşallah ikisini birlikte bir bütün olarak mozaik müzesi olarak İstanbulluların hizmetine, beğenisine ve ziyaretine açmayı planlıyoruz."

Doğal yöntemlerle kağıt üretilen atölyenin de Kasım ayında üretime başladığını belirten Arısoy, "Yine aynı yerde bir sanat eserleri restorasyon merkezini faaliyete geçireceğiz. Böylelikle Kazlıçeşme Sanat adını verdiğimiz bu bina, İstanbul'da yeni bir kültür cazibe noktası olacak. Mozaik müzesi, sergi salonu, sanat ihtisas kütüphanesi, sanat eserleri restorasyon merkezi ve geleneksel ve doğal yöntemlerle kağıt üretim atölyesiyle birlikte inşallah Zeytinburnumuz ve İstanbulumuz yeni bir kültürel noktaya, kültür ve sanat merkezine, kültür ve sanat cazibe noktası erişmiş olacak." şeklinde konuştu.

– Zeytinburnu mozaikleri, sempozyumda ele alınacak

Bulunan mozaik için gerçekleştirilecek sempozyumda, mozaiğin dünya ve Türkiye mozaiği içindeki yerininin akademisyenler ve uzmanlarla ele alınacağını belirten Arısoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu mozaikten dolayı çok heyecanlıyız. Zeytinburnu'nun tarihi biraz daha geriye gitti. Uzmanlardan aldığımız bilgiye göre şimdi üzerinde bulunduğumuz, teşhir tanzim yapılmış mozaik bir sivil yapı mimarisi, sivil yapının zemini aslında ve sur dışında bulunmuş en büyük mozaik olma hüviyetini taşıyor. Bu bakımdan da Zeytinburnu'muz yeni ve çok büyük bir kültürel değere kavuşmuş oldu. 'Anadolu katman katman' diyoruz çünkü gerçekten üzerinde sayısız medeniyet burada hüküm sürmüş.

Bu içinde bulunduğumuz yapıda da biraz önce gösterdiğim gibi üç katmanı görmek mümkün. Biri Osmanlı'nın son döneminde yapılmış askeri hastane binası ki restore ettik. Bir de mozaiğin tahrip olmasına sebebiyet veren bir ark var, onun daha sonraki dönemlere ait olduğunu düşünüyoruz. Bir de Roma dönemine tarihlenen mozaik olmak üzere üç katmanı çok kısa bir bölümde inşallah İstanbul'daki kültür sanat severlerin ve ziyaretçilerin beğenisine sunacağız."

Binanın dışında yeni keşfedilen mozaiğin de tamamlanmasıyla İstanbul'un yeni bir mozaik müzesine kavuşacağının altını çizen Arısoy, "22 Ekim'de buradaki mozaikle ilgili uzman ve akademisyenlerin konuşacağı sempozyuma bekliyoruz." dedi.

– Tarihi mozaikler restorasyon çalışmalarında keşfedildi

Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan Zeytinburnu Belediye Binası restorasyon projesi çalışmaları sırasında bir zemin mozaiğine rastlandı.

Mozaik panonun açığa çıkartılması için İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde kazılar sürdürüldü.

Bina içerisinde yaklaşık 70 metrekarelik bir odanın zemininde bulunan polikrom mozaiğin, "Opus Tessellatum" tekniğinde yapılmış olduğu tespit edildi.

Mozaiğin bir kısmı camdan bir koruma altına alınarak ziyarete açılırken, tarihi binanın bahçe kısmında kazılar devam etti.

Kazlıçeşme Sanat adıyla geçen sene hizmete açılan binada sürdürülen çalışmalar bittiğinde, bina aynı zamanda bir mozaik müzesi niteliği de taşıyacak.

– Sempozyumda mozaikler hakkında bilgi verilecek

"4 Zaman 4 Mekan 1 Hikaye" temasıyla 22 Ekim'de gerçekleştirilecek Zeytinburnu Mozaikleri Sempozyumu'nda bölgenin tarihi değeri, buluntular ve mozaikler hakkında bilgi verilecek.

Bir mekanda dört farklı zamanın kalıntılarının üst üste olduğu çok katmanlı bu buluntulardan yola çıkılarak, farklı zamanlardaki kültür, gelenek ve değerlerin konuşulacağı sempozyumun açılışını Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy yapacak.

Bizans Sanat Tarihi Uzmanı Prof. Dr. Asnu Bilban Yalçın'ın konuşmasıyla devam edecek sempozyumda üç farklı oturum gerçekleştirilecek.

Mimar Olcay Aydemir'in başkanlığında yapılacak "Zeytinburnu ve Kazı Alanı Tarihçesi" başlıklı ilk oturumda arkeolog Nezih Başgelen, Prof. Dr. Şevket Dönmez ve İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi Asal değerlendirmelerde bulunacak.

Prof. Dr. Füsun Alioğlu'nun başkanlığındaki "Kent Arkeolojisi ve Zeytinburnu'nun Kent İçindeki Önemi" başlığını taşıyan oturumda Prof. Dr. Nurcan Yazıcı Metin, arkeolog Emrah Kahraman ve Prof. Dr. Mustafa Şahin bilgiler paylaşacak.

Prof. Dr Şevket Dönmez'in başkanlığındaki "Çok Katmanlılık ve Kültürel Mirasın Korunması" başlıklı son oturumda ise Prof. Dr. Füsun Alioğlu, sanat tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz ve mimar Celaleddin Çelik konuşacak.

Sempozyumda ayrıca mozaik sanatçısı Meyçem Ezengin ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy mozaik atölyesi gerçekleştirecek.