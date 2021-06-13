Zeytinburnu'ndaki zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) – Zeytinburnu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.
D-100 kara yolunun yan yolunda Ankara istikametinde seyreden Y.Ş.'nin kullandığı 34 ZU 8054 plakalı otomobille M.K. idaresindeki 34 TBR 70 plakalı ticari araç çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Y.Ş.'nin kullandığı otomobil, yol kenarında park halindeki 34 DAH 756 plakalı özel halk otobüsüne çarparak durabildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Y.Ş. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kazanın ardından otomobil ve ticari araç yoldan kaldırıldı.