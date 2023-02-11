Zeytinlik depremde ikiye bölündü

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerde, Hatay’ın Altınözü ilçesinin 1000 haneli 7 bin nüfusla Tepehan Mahallesi’ndeki bir zeytin bahçesi ikiye ayrıldı, 300 metre uzunluğunda, 40 metre derinliğinde ve 50 metre genişliğinde vadi oluştu. Depremin ardından bölgeye giden bahçe sahipleri, gördükleri karşısında tedirgin oldu.

‘ÇÖKEN ALAN 100 DÖNÜMDEN FAZLA

Mahalle azası İrfan Aksu, büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, “Burası bir zeytinlik; ekilip, biçilen imar olan bir yerdi. Büyük patlama oldu. O, akılalmaz bir sesti. Sanki bir savaş alanı gibiydi, evin içinde yürütmedi. Evden çıktık. Yağmur da vardı. Mahalleden bakınca burası görünüyordu. Bu hale gelmiş. Çöken alan 100 dönümden fazla. Böyle bir deprem yaşanmadı, sarsıntılar oldu ama böylesini görmedik. Babalarımız anlatırdı. Hatay, tarihler önce yerle bir olmuş. Dedelerimiz görmemiş ama anlatırlardı. ‘Hatay depremde yeniden yok olacak’ derdi ve onu yaşadık. Uzmanların gelmesi ve keşif yapması lazım. Gerekirse mahalle taşınmalı” dedi.

‘GÖRÜLMEMİŞ BİR ŞEY BU’

Mahallede oturan Musa Sevil, “İlk defa böyle bir şey gördük. Allah, hakkımızda hayırlısını versin. Görülmemiş bir şey bu” diye konuştu.

Mehmet Hacı Ömeroğlu ise “Köy tarihinde böyle bir şey yok. Böyle bir obruk oluşması, yer yarılması, fay hattının açığa çıkması yok. Köy tarihinde böyle bir öngörü yok. Ben görmedim ama köy sakinleri yeşil bir duman çıktığını söylüyor. Belki başlangıcı, belki sonu. Eşi benzeri olmayan bir şey” dedi.

Zeytin ve tütünden geçimini sağlayan mahallede korku hakim olurken, bölgede helikopter ile inceleme yapıldı. (DHA)