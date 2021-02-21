Zeytinyağının vücuda 7 yararı

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk anlattı:

Birçok hastalığa karşı koruyucu etkiye sahip olması zeytinyağını sağlığımız için vazgeçilmez besinlerden biri haline getiriyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, zeytinyağının faydalarını ve bu yağdan maksimum fayda sağlamak için dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle anlattı:

HANGİ HASTALIKLARI ÖNLER?

1) Zeytinyağında bulunan üç temel antioksidan madde polifenoller, karotenoidler ve E vitaminidir. Bu bileşikler vücuttaki iltihaplanmayı (inflamasyon) önler. Kronik inflamasyonun kalp-damar, diyabet gibi kronik hastalıkları tetiklediği düşünülürse Akdeniz tarzı beslenmenin önemi daha iyi anlaşılır.

2) Zeytinyağının kalp-damar hastalıklarını önleyici etkisi vardır. Zeytin ve zeytinyağında bulunan diğer antioksidan bileşikler LDL kolesterolü azaltır ve aynı zamanda LDL’nin oksidasyonunu, dolayısıyla iltihaplanmayı önler.

3) Zeytinyağının içerdiği fenolik bileşiklerden oleuropein, damar sertliğine ve kansere yol açan enzimlerin yapımını engeller.

4) Vücutta çok sayıda kimyasal reaksiyon oluşur. Bu reaksiyonların çoğu hücrelerde oksidatif hasarlara yol açan ve kanser, damar tıkanıklığı, Alzheimer gibi hastalıkları tetikleyen serbest radikallere neden olur. Zeytinyağında bulunan antioksidan bileşikler bu serbest radikalleri etkisiz hale getirir.

5) Zeytinyağı ve çerezlerde ortak besin unsuru polifenollerdir. Polifenoller bağırsaklarda dost bakterileri çoğalmasını teşvik ederken; e.coli, Helicobackter pylori gibi zararlı bakterilerin sayısını azaltır.

6) Kalsiyum kaybını engelleyerek kemikleri korur. Çocukların beyin ve kemik gelişimini destekler.

7) E vitamini içeriğiyle cildi güneş ışınları, rüzgar gibi dış etkenlerden korur. Ayrıca etkili bir nemlendiricidir.

HANGİSİ DAHA FAYDALI?

Zeytinyağının pek çok farklı çeşidi vardır. Ancak asit derecesi yüksek olan natürel sızma (soğuk sıkım) zeytinyağı en besleyici olanıdır. Genetik düzeyde muhteşem etkilere sahiptir. Hem DNA dostudur hem de telomerleri korur. Bu nedenle yaşlanma karşıtı fonksiyonel bir gıda olarak değerlendirilir.

GÜNDE NE KADAR TÜKETILMELI?

Zeytinyağı sağlıklı diye fazla tüketilmemeli. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) günde 2 yemek kaşığı (23 gr) zeytinyağı tüketiminin, içindeki tekli doymamış yağ asitleri sayesinde koroner kalp hastalığının ortaya çıkmasını önleyebileceğini göstermektedir.