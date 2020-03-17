Zico’dan Corona paylaşımı!

Brezilyalı efsane futbol adamı, eski Fenerbahçe teknik direktörü Arthur Zico, sosyal medya üzerinden yaptırdığı corona virüs testini yayınladı.

Zico paylaşımında raporunun temiz çıktığını takipçileriyle paylaştı.

Brezilyalı ismin Fenerbahçe’deki tercümanı Samet Güzel, twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Zico ile görüştüğünü ve yakın zamanda bir test daha yaptıracağını öğrendiğini takipçileriyle duyurdu. Samet Güzel paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Zico’nun Corona virus testi “negatif”. Demin konuştum, Şu anda evinde ailesi ile birlikte ve sağlığı yerinde sevgili dostlar. Test negatif çıktıktan sonra, test sonucu pozitif çıkan Jorge Jesus ile roportaja gittiğini, biraz bekleyip tekrar test yaptıracağını da ek bilgi olarak iletti.”

Zico’nun yayınladığı corona virüs testi: