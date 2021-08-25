Zifin katliamı

Trabzon Düzköy yaylalarındaki Zifin çiçekleri söküldü. CHP’li Kaya, “Bu çiçeklerin yerine ot ekilecekmiş. Neden yok ediliyor güzelliklerimiz? Yazıktır, günahtır” dedi.

Deniz AYHAN

Trabzon İl Tarım Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen mera ıslahı çalışmaları kapsamında Trabzon Düzköy yaylalarındaki Zifin çiçekleri iş makineleriyle söküldü. CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, endemik bir tür olan Zifin çiçeklerinin sökülmesine isyan etti.

HALK ZARAR VERSE CEZA ALIR

Kaya; “Her şey bitti, sıra Zifin çiçeklerimize mi geldi? Bu çiçekler yaylalarımıza, ormanlarımıza eşsiz bir güzellik katıyor. Zifin çiçekleri bölgemize has, Endemik bir türdür. Korunması gereken bir türdür. Niye yok ediliyor güzelliklerimiz? Bu çiçeklerin yerine ot ekilecekmiş. Böyle saçma bir gerekçe olamaz. Ayıptır, günahtır, yazıktır. Yapılan büyük bir akılsızlıktır. Bu çiçeklere vatandaş zarar verse ceza yazılırdı ama kıyım Tarım İl Müdürlüğü eliyle yapılıyor, buna ceza yok. Bu doğa katliamıdır” diye konuştu.