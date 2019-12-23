Zihinsel zafer Fener’in

Derbide hak eden Fenerbahçe kazandı. Bunun en önemli nedenlerine bakacak olursak:

1) Takımlar fiziksel olarak hazırdı. İki ekip de her şeyini ortaya koyarak kazanmak için mücadele etti.

2) Taktiksel olarak Fenerbahçe daha iyi hazırlanmış. Oyun disiplini çok daha iyiydi. Bloklar arasında kopma olmadan tam kapasiteyle oynadılar. Beşiktaş’ın kontrataklarına müsaade etmediler, önlem aldılar. Rakibi ikinci bölgede takım halinde karşıladılar. Özellikle Burak ve Lens böylece istedikleri boş alanı bulamadılar ve bulsalar da ofsayta düştüler. Her iki takımın yapacağı şey kanatları kullanmaktı. Fenerbahçe sağ taraftan Beşiktaş’ın akınlarını Deniz ve Dirar’la engelledi. İsla’nın bindirmeleri ve kanat akınlarını Rebocho ve Caner engelleyemedi. İsla bu ikili sayesinde en iyi futbolunu oynadı ve asist yaptı.

3) Derbilerde kazanma adına en önemli etken takımların zihinsel (psikolojik) olarak hazırlanmalarıdır. Sakin olan, kontrolü kaybetmeyen, hücum ve savunma prensiplerini en iyi uygulayan takım her zaman kazanandır. Fenerbahçe’nin dominant yönü kendi sahalarında çok hırslı, baskılı oynamaları ve merkezden Kruse, kanatlardan İsla ve Dirar’la hücumlarıyla ortaya çıktı. Artı hakem kararlarında da sakin kalıp kart görmeden bir avantaj daha yakaladı. Beşiktaş ise sürekli hakeme itiraz ederek, aşırı hırslarını kontrol edemedi. Kontrolsüz güç, güç değildir anlayışını sahada sergileyen bir takım görüntüsündeydi. Doğru müdahaleler de yapamayınca kontrolü kaybetti. Halbuki oyuncu kadrosuna baktığımız zaman Beşiktaş’ın rakibine göre çok daha iyi ve üstün olduğunu söyleyebiliriz. Maalesef hırslarınızı ihtirasa dönüştürüp kontrolsüz haline getirirseniz sonuç hüsran olur.

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