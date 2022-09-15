Ziller bu sene acı çalıyor

Yeni eğitim-öğretim sezonunun başlamasıyla birlikte öğrencilerin de velilerin de hevesleri kursaklarında kaldı. Çünkü okul kıyafetinden kırtasiye ürünlerine, beslenmesinden servis ücretlerine kadar her şeyin fiyatı zirve yapmış durumda. Veliler hayat pahalılığından şikayet ederken; çocuklarının her ihtiyacını karşılayamadıklarını, sağlıklı beslenemediklerini söylüyor.

Ali Selim YAMANLI Batuhan SERİM

2022/2023 eğitim-öğretim yılı bu hafta itibariyle tüm kademeler için başladı. Ancak veliler kırtasiye masrafları karşısında şaşkınlığa uğrarken; öğrenciler ise okul kantininde karşılaştığı fiyatlar karşısında şoka girdi.

Öğrencinin kantinden bir tost, bir içecek ve bir su alması için ödemesi gereken miktar 30 liraya yaklaşıyor. Bu da ayda 600 lira yapar…

Biz de İstanbul Bağcılar’da bir ilkokulun önünde velilere mikrofon uzattık, çocuklarının eğitim masraflarını sorduk.

Pahalılıktan dert yanan veliler, kırtasiye giderlerinden beslenme masrafına kadar pek çok konuda şöyle dert yandı:

“ÇANTAYA BİR KEK, BİR MEYVE SUYUNU ANCAK KOYABİLİYORUM”

Ömer Akgün: “Bu sezon bizim için hiç iyi başlamadı. Bir çanta aldım, 380 lira. 4 öğrencim var benim… Bunun kıyafetidir, kağıdıdır, kalemidir, beslenmesidir… Elimden geldiği kadar beslenmesini evden göndermeye çalışıyorum. (Çocuğunun beslenme çantasını açıp göstererek) Bir meyve suyu, bir tane de kek var, 10 lira verdim. Bu yiyecek çocuğum için yeterli değil, nasıl yeterli olabilir? Mecbur, ne yapacağız… Bir kek, bir meyve suyunu ancak alıyorsun, 10 lira. Düşün, 4 çocuğum var. Hepsine alsam 40 lira yapıyor. Hadi bu çocuğumun yaşı küçük, ablası var, o nasıl idare edecek bir kek, bir meyve suyuyla? Hayat çok zor.”

“ÇOCUKLARIMA KIRTASİYE MALZEMESİ ALAMADIM”

Gazel Ünal: “Bu sezon çok zor başladı. Kiracıyım, ev sahibim evden çıkardı, ev bulamıyorum ve 2 tane çocuğum var, çocuklarıma kırtasiye malzemesi alamadım. İndirim istiyoruz. Her şeyin fiyatı insin istiyoruz. Bir ekmek 5 lira olmuş, alamayacak duruma geldik. Çocuğumun beslenme çantasına sadece bir tane simit, bir tane de meyve suyu koyabildim. Bu yeterli değil ama fazlasını alamıyorum. Alamayınca da beslenme çantasına koyamıyorum. Kantindeki fiyatlar çok pahalı. Marketlerden toplu alıyoruz. Çocuklarım şu anda sağlıklı beslenemiyorlar. Çünkü her şey çok pahalı, alamıyoruz.”

“PARAMIZ OLMADIĞI İÇİN HARÇLIK ALAMIYORUM”

4. sınıf öğrencisi Emirhan Hergür: “Karnımızı doyuramıyoruz ki… Her şey çok pahalı. Yanıma evden bir şeyler getirdim. O da yetmedi, doymadım. Kantine gidip bir şey alamadım çünkü param yok. Paramız olmadığı için harçlık alamıyorum.”

“EN FAZLA 10 LİRA HARÇLIK VEREBİLİYORUM”

Şükrü Kula: “Üniforma masrafı 300-400 lira. Kırtasiye masrafı 1500 lira. Zaten aldığım 5000 lira maaş… 5000 liradan 2000 lira masrafı düştüğün zaman ben 3000 lira ile nasıl geçineceğim? Ben 1983 yılında okuyordum, o zaman böyle bir sıkıntı yoktu. Bir baba, beş evlat okutuyordu, her türlü ihtiyacını karşılıyordu. Ama bizim evde iki çalışan olmasına rağmen ben tek çocuğumun masrafını karşılayamıyorum. Sabah bir çorba içiyor, şimdi okuldan çıktı eve geçeceğiz, yine çorba içecek. Verdiğim en fazla 10 lira harçlık. Onunla da 2 simit alamıyor… Simitin yanına bir içecek alamıyor. Ne diyebilirim…”

“ASGARİ ÜCRETLİNİN BU MASRAFLARIN ALTINDAN KALKMASI ÇOK ZOR”

Mehmet Şerifus: “Masraflar şu an çok yükseldi. İnsanlar şu an gerçekten zor durumda. Asgari ücret alan bir insanın bu masrafların altından kalkması çok zor. Daha çocuğumuzun beslenme çantasına ne koyacağımızı bile düşünemedik. Okulda bir tost 20 lira…. Okul takımı mecburi, 400 liraya satıyorlar. Durumu olmayan adam ne yapsın?”

“HER ŞEYİN FİYATI 2-3 KAT ARTTI”

İbrahim Bey: “Şu anki ekonomiden dolayı her şeyin fiyatı 2-3 kat arttı. Geçen sene bir defter 8-10 lirayken bu sene ortalama 3 katı daha pahalı. Çocuklar beslenmelerini bazen evden getiriyor, bazen de poğaça, simit alıp götürüyorlar.”

OKULLARDA FİYATLAR

Bakırköy Cumhuriyet Ortaokulu: 15 lira kaşarlı tost 6 lira ayran 21 lira

Bağcılar İnönü Ortaokulu: 15 lira kaşarlı tost 6 lira ayran 21 lira

Kadıköy Nevzad Ayasbeyoğlu Ortaokulu: 13 lira kaşarlı tost 6 lira ayran toplam 19 lira

Etiler Orgeneral Kami Güzey İlkokulu: Kaşarlı tost 15 lira, ayran 6 lira toplam 21 lira

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