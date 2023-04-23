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23 Nisan 2023
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Zincirleme kaza: Karı-koca öldü, 8 yaralı

Alaturka Online
Alaturka Online

Kaza, akşam saatlerinde Merzifon ilçesi Çavundur Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Hikmet Duran yönetimindeki 06 HB 5808 plakalı otomobil ve Süleyman Yıldırım yönetimindeki 37 PU 449 plakalı otomobil ile Erkan Kurt yönetimindeki 34 TJ 596 plakalı otomobil kavşakta zincirleme kazaya karıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Recep Yıldırım yaşamını yitirirken, eşi Cemile Yıldırım, Aynur Yıldırım, Süleyman Yıldırım, Taha Mert Kurt, Erkan Kurt, Mustafa Mutlu, İskender Argen, Hikmet Duran ve Habibe Önder yaralandı.

Recep Yıldırım’ın eşi Cemile Yıldırım da kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)

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