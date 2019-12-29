Zincirleme kazada araçtan havaya fırladı!

Zincirleme kaza, akşam saatlerinde Göksun-Kahramanmaraş Karayolu’nun tüneller bölgesinde meydana geldi.

9 ARAÇLIK KAZA

Yaklaşık bir haftadır yoğun kar yapışının etkili olduğu, bu nedenle de sık sık trafiğe kapanan Göksun-Kahramanmaraş Karayolu’nda tünel girişinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

ARAÇ İNSANLARIN ARASINA DALDI

Kazaya karışan araçlara yoldan geçen araç sürücüleri de yardım etmeye çalıştı. Bu sırada bir otomobil buzlanma nedeniyle kayarak kaza yapan otomobil ile yardım etmeye çalışan vatandaşların arasında daldı.

BİR KİŞİ HAVAYA FIRLADI

Güvenlik kameraları tarafından da saniyeye saniye kaydedilen kazada otomobilin çarptığı kişilerden biri havaya fırladı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

9 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Hastanelere götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. DHA

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