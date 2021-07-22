Zincirleme kazada ölenler öğretmen çift ve iki çocuğu çıktı

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Yeşilçiftlik beldesinde meydana geldi. Afyonkarahisar’dan Konya yönüne giden Uzman Çavuş Burak S.Ş. (24) yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden Nasuh Kardaş (53) yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.

Savrulan hafif ticari araç karşı şeride geçerek, Yasin Çetin yönetimindeki otomobilin üstüne düştü. Hakan Kara yönetimindeki ve Ferdi Geniş (27) yönetimindeki otomobiller de kazaya karıştı. Kazada 4 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

UZMAN ÇAVUŞ GÖZALTINA ALINDI

Kazada yaşamını yitirenlerin kimlikleri belli oldu. Ölen kişilerin Yasin Çetin ile eşi Burcu Çetin ve çocukları Zeynep Yaren ve Başak olduğu tespit edildi. Bursa’nın İznik ilçesinde ilkokul öğretmeni olarak görev yapan Çetin çiftiyle çocuklarının cenazeleri, otopsi yapılmak için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Nasuh Kardaş ile yanındaki Kadriye Kardaş’ın (47) Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’nde tedavileri sürüyor. Kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü Burak S.Ş.’nin de işlemleri devam ediyor. (DHA)