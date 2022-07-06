Zindaşti yargılanıyor: İstanbul’da öldürülen İranlı teknoloji uzmanının davasında karar çıktı

Şişli’de 14 Kasım 2019’da İranlı teknoloji uzmanı Masoud Molavi Vardanjanı’nın öldürülmesine ilişkin aralarında İran uyruklu Naci Şerifi Zindaşti ve İran konsolosluk görevlisi Mohammad Reza Nasırzadeh Noshahr’ın da bulunduğu 14 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Hayati ARIGAN

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdulvahhab Koçak, Veysel Sarı katılırken, Cengiz Akin Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları da bulundu.

Son savunması sorulan Abdulvahhab Koçak, “Masumum ben. İddianame, Orhan Pamuk’un romanlarını aşmış mübarek. Bu şaka mı, ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu sanıkları tanımıyorum. Ama TCK’nın en ağır maddesiyle yargılanıyorum. 3 sene oldu. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum” dedi. Diğer sanık Veysel Sarı da tasarlama iddiasını reddederek “Neyi tasarlamışım? Sanıklardan sadece Cengiz’i tanırım. Aleyhimde telefon tapem bile yok. Suçsuz yere 2,5 yıldır yatıyorum. Ailem Hollanda’da, avukatım olmasa bana bakacak kimse yok” diyerek beraatini talep etti. Sanık Cengiz Akin ise sanıkları tanımadığını belirterek beraatini talep etti. Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

ZİNDAŞTİ VE İKİ SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından kararını açıkladı. Oy çokluğuyla verilen kararda, sanıklar Naci Şerifi Zindaşti ve İran konsolosluk görevlisi Mohammad Reza Nasırzadeh Noshahr ve Ali Esfanjani hakkındaki yakalama emirlerinin bugüne kadar infaz edilemediği ve dosyanın sürüncemede kalmaması açısından bu sanıklar hakkındaki dosyanın ayrılmasına karar verdi.

6 SANIĞA BERAAT

Heyet, sanıklar Seyed Mohammed Reza Razavi, Ehsan Ghomınejad, Sına Forouhar, Houtan Khezerlou, Amın Parvazi ve Aşkın Bulduk’un atılı suçları işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle beraatlerine hükmetti.

4 SANIĞA ÖLDÜRME VE YARDIMDAN HAPİS CEZASI

Sanık Abdulvahhab Koçak, maktül Masoud Molavi Vardanjani’yi “Tasarlayarak kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Koçak ayrıca şikayetçi Nuri Özden’e yönelik “Kasten yaralama” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Cengiz Akin ise maktul Vardanjani’yi “Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım” suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Veli Sarı ve Birol Özdemir ise “Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım” suçundan ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

BİR SANIĞA SAHTECİLİKTEN CEZA

Sanık Sıavash Abazarı Shalamzarı’nın “Resmi belgede sahtecilik” suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, sabıkasının bulunmamasını dikkate alarak hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Sanık Shalamzarı ayrıca “Suçluyu kayırma” suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanması geri bırakıldı. Heyet, tutuklu sanıklar Abdulvahap Koçak, Veysel Sarı ve Cengiz Akin’ın tutukluluk hallerinin devamına da hükmetti.

MAHKEME BAŞKANI KARŞI OY KULLANDI

Mahkeme Başkanı, sanıklar Cengiz Akin, Veli Sarı, Abdulvahap Koçak ve Birol Özdemir’in “Tasarlayarak öldürme ve yardım”, Sıavash Abazarı Shalamzarı’ya “Suçluyu kayırma” suçlarından verilen mahkumiyetlere katılmadığını ve beraat verilmesi yönünde karşı görüş kullandı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 14 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, 14 Kasım 2019 saat 21. 53 sıralarında Şişli Esentepe’de ilk etapta ismi Mesut Mesut olarak değerlendirilen, Masoud Molavı Vardanjanı olduğu tespit edilen maktulün, sanık Ali Esfanjanı ile birlikte yan yana yürüdükleri sırada, sanık Abdulvahhap Koçak tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildiği ve Koçak’ın maktule 11 el ateş ettiği, yaralanan maktulün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, olay yerinde bulunan bir sahsın da isabet eden mermilerden biriyle yaralandığı anlatılıyordu. İddianamede, internet ortamında yapılan araştırmalarda, maktul Vardanjanı’nın özgeçmişine dair bilgilere rastlandığı, bu bilgilerde maktulün yapay zeka ile ilgili çok sayıda çalışma yaptığı, İran – Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı ve bilim adamı olduğuna ve aldığı ödüllere yer veriliyordu.

KONSOLOSLUK GÖREVLİSİ AZMETTİRİCİLİKLE SUÇLANIYOR

Mülkilik ilkesi gereğince, “konsolos” unvanıyla ve “konsolosluk memuru” sınıfı ile konsolosluk görevlisi Mohammad Reza Nasırzadeh Noshahr hakkında soruşturma ve yargılama yetkisinin, Türk yargı makamlarına ait olduğu kaydedildi. İddianamede, sanık Noshahr’ın bir grup şahısla belli bir plan, organizasyon ve gizlilik içerisinde hareket etmek suretiyle, maktulün öldürülmesi için hazırlık yaptıkları, bu kapsamda cinayetin öncesinde ve sonrasındaki tüm süreci yönettikleri, olay öncesinde sürekli Esfanjanı ile irtibat halinde kalarak birlikte hareket ettikleri, sanık Noshahr’ın olaydan sonra Esfanjanı’nın İran’a geçirilmesinden sonra da adı geçen şahsa yardım ettiği, yine İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu’ndaki görev süresi sona ermeden Türkiye’den ayrılarak İran’a gittiği, bu suretle üzerine atılı “Tasarlayarak öldürmeye azmettirme” suçunu işlediği belirtiliyor. Cinayet planında “Truva Atı” rolünün sanıklardan Esfanjanı’ya verildiği de iddianamede yer aldı.

CEZA İSTEMLERİ

Sanıklar Najı Sharıfı Zındastı, Mohammad Reza Nasırzadeh Noshahr, Seyed Mohammad Reza Razavı ile Amın Parvazı “Tasarlayarak öldürmeye azmettirme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları isteniyordu. Tetikçi Abdulvahhab Koçak’ın “Tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbbet ve “Silahla kasten yaralama” suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapsinin istendiği iddianamede, firari sanık Ali Esfanjanı’nın “Tasarlayarak öldürmeye iştirak” suçundan ağırlaştırılmış müebbbet hapsi talep ediliyor. İddianamede, sanıklar Cengiz Akin, Veli Sarı, Birol Özdemir, Ehsan Ghomınejad, Sına Forouhar, Houtan Khezerlou ve Aşkın Bulduk “Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım” 15 yıldan 20 yıla kadar, sanık Sıavash Abazarı Shalamzarı’nın “Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım” ve “Resmi belgede sahtecilik” suçlarından 17 yıldan 25 yıla kadar hapsi isteniyor.