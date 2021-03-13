Zıplayanlar yakalandı dövenler ortada yok

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İstanbul Taksim’de bir araya gelen bir grup kadın, ‘Feminist Gece Yürüyüşü’ gerçekleştirmek istedi. Polisin izin vermediği yürüyüşte, yüzlerinde maske olan kadınlar slogan atıp zıpladı. Haklarında işlem yapılan kadınlar “ritme göre zıplamalarından” belirlenerek gece yarısı gözaltına alınmıştı.

Aynı akşam ise Halk TV’deki ‘İki Yorum’ programının yorumcularından Levent Gültekin, Bakırköy’de kanal binası önünde 20 kişilik bir gurubun saldırısına uğramıştı. Ana caddede ve çok sayıda güvenlik kamerasının bulunduğu bir yerde, halkın gözü önünde gerçekleşen saldırıda Gültekin’in parmakları kırılmıştı.

Olayın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatmış, polis de güvenlik kameralarından saldırganların kimliklerinin tespiti için çalışmalara başlamıştı. Ancak, olayın üzerinden 5 gün geçmesine rağmen saldırganların kimler olduğu, yakalanıp yakalanmadığıyla ilgili açıklama yapılmadı.