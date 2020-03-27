Ziraat Bankası’nda iki şubede daha karantina önlemi

Ziraat Bankası Cihangir şubesinin ardından, Pendik Dolayoba ve İzmit Bekirpaşa şubelerinde çalışan iki personelde daha korona virüs testi pozitif çıktı. Bu şubeler de banka tarafından önlem olarak kapatılarak, personel ve aileleri karantinaya alındı.

SÖZCÜ’ye dert yanan bir banka çalışanı ”Gün boyu çok sayıda müşteri ile muhatap oluyoruz, para ve evrak alışverişi yapılıyor, risk altında çalışmaya devam ediyoruz. Diğer bankalar mesai saatlerini kısaltırken bizi düşünen yok. Kamu bankasında çalıştığımız için üvey evlat muamelesi görüyoruz” dedi.

KAMU BANKALARI 09:00-17:00 ARASI ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

Türkiye Bankalar Birliği önceki gün yaptığı açıklamada corona virüsü salgını nedeniyle bankaların mesai saatlerini 12.00-17.00 arasına çekmesini tavsiye etmişti. Bunun üzerine Akbank, Garanti BBVA, Denizbank, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası, çalışma saatlerini 12.00-17.00 olarak değiştirdi. Kamu Bankaları Ziraat, Halk ve Vakıflar Bankası personeli ise saatlerde değişiklik yapılmadığı içi 09.00-17.00 arasında çalışmaya devam ediyor. Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın aynı zamanda Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı görevini yürütüyor.

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