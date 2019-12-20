Ziraat Bankası’nın önünde sütlerini döken çiftçi şimdi kamyon şoförü oldu

Geçen yıl nisan ayında çiftçi Zafer Özyiğit isimli vatandaş Ziraat Bankası’nın önüne giderek borcu yüzünden elindeki sütleri dökmüş söz konusu anlar ekonomik krizin en çarpıcı dakikalarından biri olarak hafızalara kazınmıştı.

Özyiğit “Saman alamıyoruz… Yem alamıyoruz… Hayvanımızı satamıyoruz… Tarlamıza, hayvanlarımıza, evimize, barkımıza haciz geldi.

Bankaya ödeme yapamadık. Bütün mallarımız haczedildi. Perişan olduk… Bu kadar da olmaz Allah Allah… Sesimizi duyuramadım sayın Cumhurbaşkanımıza mektup yazdım yine duyuramadım. Sütümüz de burada buyrun…” diyerek beraberinde getirdiği sütü yere dökmüştü.

Özyiğit aradan geçen süre içerisinde hayvanlarını sattı, borçlarını kapattı. Şimdi kamyon şoförlüğü yapıyor.