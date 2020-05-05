Ziraat Portföy'ün kurduğu 3 ayrı fon, borsada işlem görmeye başladı

İSTANBUL (AA) – Ziraat Portföy'ün kurduğu 3 ayrı Borsa Yatırım Fonu, Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

Ziraat Portföy'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun (ZPLIBF), Ziraat Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun (ZPX30F) ve Ziraat Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun (ZPBDLF) olmak üzere BIST endekslerindeki değişimleri anlık olarak yansıtan 3 ayrı Borsa Yatırım Fonu, borsada işleme açıldı.

Bunların yanı sıra kısa süre içerisinde Ziraat Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu da borsada işlem görmeye başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Portföy Genel Müdürü Tankut Taner Çelik, yatırımcıların hisse senedi gibi alıp satabildikleri Borsa Yatırım Fonları'nın amacının, takip ettikleri endeks performansını yansıtmak ve bu sayede yatırımcılara endekslere yatırım olanağı sunmak olduğunu ifade etti.

Yatırımcıya birçok avantaj ve kolaylık sağlayan Borsa Yatırım Fonları'nın, varlık yapılarını günlük olarak açıkladığını ve yatırımcıya portföy yapısını şeffaflıkla takip etme imkanı sağladığını vurgulayan Çelik, söz konusu fonların avantajlarını şöyle sıraladı:

"Getirileri bağlı olduğu endeksin hareketlerine bağlı olarak gelişir, varlık dağılımı bağlı olduğu endeks tarafından belirlenir. Hisse senetlerinin yüksek likidite ve kolaylıkla alınıp satılabilme özelliğine sahiptir. Borsada hisse senedi gibi işlem görmesi nedeniyle günlük alım-satım olanağı sağlar. Piyasa fiyatının yanı sıra 15 saniyede bir yatırımcıların doğru karar verebilmesi için o anki teorik net aktif değerlerini açıklar. Borsa Yatırım Fonları, yatırım fonlarıyla karşılaştırıldığında çeşitlendirme, profesyonel yönetim ve risk-kazanç açılarından benzeşirken, dayanak varlık, endeks performansı ve borsada işlem görme konularında ayrışmaktadır. Ayrıca Borsa Yatırım Fonları, otomatikleştirilmiş süreçler ve pasif stratejisi sayesinde çok daha düşük maliyetle (yıllık binde 2,5) hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılara varlık yönetimi ve dağılımda önemli avantajlar sağlar. Her gün fon içeriğinin ilan edilmesi nedeniyle daha şeffaf portföy bilgisi sunar. Birincil piyasada yetkilendirilmiş aracı kurumlar vasıtasıyla işlemler gerçekleştirilirken, ikincil piyasada hisse senedi gibi alım-satım gerçekleştirilebilmektedir."

– "Sunduğumuz fonlar sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlayacak"

Tankut Taner Çelik, Borsa Yatırım Fonu ile yatırımcıların, düşük maliyetle ve tek işlem aracılığıyla yatırım yapmak istedikleri endekslerde gün içinde seans boyunca en etkin şekilde işlem yapabilir hale geleceğini belirtti.

Borsa Yatırım Fonları'nın dünyada varlık büyüklüğü en hızlı yükselen yatırım araçlarından biri olduğuna dikkati çeken Çelik, "Ülkemizde gelişmesi ve talebinin artması da sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Çelik, yatırımcılar ve borsada yatırım yapmak isteyen tasarruf sahiplerinin ilk etapta "ZPLIBF", "ZPX30F" ve "ZPBDLF" fon işlem kodları ile Ziraat Portföy'ün sunduğu Borsa Yatırım Fonları'nı tüm aracı kurumlar üzerinden, piyasadaki cari fiyatlarla fon tercihlerine göre hisse senedi işlemi yapar gibi alıp satabilecekleri bilgisini verdi.

"ZPLIBI", "ZPX30I" ve "ZBDLI" kodlarıyla da fonların anlık net değerlerini takip etmenin mümkün olduğunu aktaran Çelik, "Bütün veriler Ziraat Portföy internet sitemizden yayımlanmaktadır. Yatırım hesabı bulunmayan tasarruf sahipleri ise Ziraat Bankası şubelerinden yatırım hesabı açtırarak, Ziraat Yatırım'ın mobil uygulaması olan ZBorsa üzerinden Borsa Yatırım Fonlarımızı alıp satabilirler." değerlendirmelerinde bulundu.