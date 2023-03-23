Zirve Jorge Jesus’lu Fenerbahçe’nin! Şampiyonluğa inancı tam…

Jorge Jesus ve öğrencileri, Galatasaray yenilgisinin ardından ligde son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alarak çok iyi bir seri yakaladı. Bir maçı eksik olan Fenerbahçe, puan tablosunda Aslan’ın 6 puan gerisinde ancak hücum istatistiklerinde tam anlamıyla rakipsiz konumda. Sarı-Lacivertliler, 24 karşılaşmada 61 kez fileleri havalandırdı. Fenerbahçe’ye en yakın takım olan Galatasaray’da ise bu istatistik, 25 karşılaşmada 52 gol şeklinde oluştu.

TOPU BIRAKMIYOR

Sarı-Lacivertliler, hücum alanındaki birçok istatistikte de zirvede. Jorge Jesus’un ekibi, 24 lig mücadelesinde 52.89 XG üretti (Gol beklentisi). Fenerbahçe ayrıca bu karşılaşmalarda 81 net gol pozisyonu yaratmayı başardı. Her iki istatistikte de Kanarya’dan daha iyi olan bir takım yok. +35 genel averajı bulunna Sarı-Lacivertliler’i, +33 ile Galatasaray takip ediyor. Bu ikiliden sonra averajı en iyi olan takımlar ise +20 ile Beşiktaş ve Adana Demir. Fenerbahçe ayrıca yüzde 59’la topa en çok hakim olan takım konumunda.

VALENCIA RAKİPSİZ

Fenerbahçe takım olarak hücum istatistiklerinde zirvedeki yerini korurken, krallık yarışında da Enner Valencia tam anlamıyla tozu dumana katmış durumda. Ekvadorlu yıldız, ligde 21 mücadelede rakip fileleri tam 25 kez havalandırdı. Tecrübeli oyuncunun en yakın rakibi, 15’er golü bulunan Karagümrük’ün iki yıldızı Diagne ve Borini. Valencia ayrıca, maç başına 1.19 gol ortalamasıyla Süper Lig’de yakın zamanda benzeri görülmemiş bir istatistiğe sahip.

HABER BEKLENİYOR

Sarı-Lacivertliler’de Michy Batshuayi ve Joshua King’in sakatlıkları nedeniyle Milli ara sonrası Beşiktaş derbisinde görev yapmaları çok zor. Valencia’nın da son Alanya mücadelesinde sakatlık yaşamış olması, moralleri daha da bozmuştu. Ekvadorlu oyuncunun yapılan ilk muayenesinde, diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması tespit edilmişti. Arkadaşlarına nazaran sakatlığı daha iyi görünen Valencia’nın önümüzdeki günlerde bir kez daha kontrolden geçirileceği açıklanmıştı. Buhafta yeniden muayene olması beklenen tecrübeli futbolcudan gelecek haber merakla bekleniyor. Şu anda Jorge Jesus’un elinde sağlıklı sadece iki forvet oyuncusu bulunuyor: Joao Pedro ve Serdar Dursun…

MİLLİ ARA İYİ GELECEK

Portekizli teknik adam, 3-1 kazanılan Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle yayıncı kuruluşa konuşamadı, basın toplantısına katılamadı. Onun yerine demeç veren yardımcısı Joao de Deus, Milli aranın dinlenme açısından kendilerine iyi geleceğini söyledi. Jorge Jesus, son açıklamasında ligin gidişiyle ilgili beklentilerini dile getirdi.

JORGE JESUS’UN ŞAMPİYONLUĞA İNANCI TAM

Tecrübeli çalıştırıcı, “Ligin bu bölümünde, sürpriz sonuçlar hafta hafta kendini gösterecek. Futbolun doğal akışı içerisinde taşlar yerine oturacak. Ben, Galatasaray’ın puan farkını artırdığı haftalarda bu durumun kalıcı olmadığını söylemiştim. Son hafta beni haklı çıkardı” ifadelerini kullandı. Jorge Jesus, “Alanya maçında galibiyet kadar, takımın kazanma arzusu da önemliydi. Başta Beşiktaş derbisi olmak üzere kalan haftalarda bu arzunun aynen devam etmesini bekliyorum. Bizim için artık puan kaybı lüksü yok. Ben ve takımım, iki kulvarda da şampiyonluğa inanıyoruz” diye konuştu.

‘HERKESE İHTİYACIM VAR’

Bu arada Jorge Jesus’un, Alanya’dan dönüş yolunda takımına kısa bir konuşma yaparak, “Milli takımlarına giden tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Umarım hepiniz iyi sonuçlarla ve sağlıklı bir şekilde dönersiniz. Çünkü bu takımın, şampiyonluk yarışında hepinize çok ihtiyacı var” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Yusuf Dursun