Zirve yürüyüşüne Covid-19 freni!

Pandemi arası, Galatasaray’a yaramadı. Sarı-kırmızılılar, art arda aldığı sonuçlarla zirveden uzaklaşırken şampiyonluk mucizelere kaldı. Aslan, ekonomik sıkıntıların daha da artmaması için yeni rotasını Devler Ligi olarak belirledi.

Devre arasına lider Sivasspor’un 10 puan gerisinde giren Galatasaray; ilk devrenin son maçı ile ikinci yarının ilk 7 karşılaşmasını kazanarak, 24. haftada liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 3’e kadar indirmişti.

Ancak Covid-19 salgını Aslan’ı herkesten çok etkiledi. Sivas ve Beşiktaş beraberliklerinin ardından ligler ertelendi ve kâbus başladı. Derbiden birkaç gün sonra Terim, Albayrak ve Günay koronavirüse yakalandı. Başkan Cengiz hastalandı, ameliyatlar geçirdi, tedavisi sürüyor. Takım, sakatlıklar ve cezalılar yüzünden stopersiz ve forvetsiz kaldı. Son 5 haftada kazanamayıp 11 puan kaybeden, lider Başakşehir’in 8 puan gerisinde bulunan Cimbom’u kalan 5 haftada sıkıntılı bir süreç bekliyor.

TERİM’DEN VURGU: BIRAKTIĞIMIZ GİBİYDİK

Stopersiz ve forvetsiz oynadıkları Başakşehir maçında galibiyetini kaçırdıklarını belirten Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de ara öncesine vurgu yaptı:

“Pandemi öncesi herkesin hafızalarında kalan Galatasaray’ı gösterdiğimiz için sevinçliyim. Kendi istediği şekilde oynayan bir Galatasaray bırakmıştık.”

İKİ SAKATLIK DAHA

Üç aylık ara sonrası futbola dönen Galatasaray, adeta revire döndü. Marcao, Muslera, Andone ve Falcao’nun ardından son Başakşehir maçında Lemina ve Linnes de darbeye bağlı sakatlık yaşadı. Luyindama’nın da lisansı askıda. Falcao, Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışıyor. Lemina’nın ise oynaması zor.