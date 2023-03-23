Ziya Bandırmalıoğlu’nun öldürüldüğü çatışma davasında mütalaa açıklandı

Kadıköy’de, 21 Aralık 2021’de bir restoranda çıkan, 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin 3’ü tutuklu 8 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Fuat Çakır, Ayhan Çakır ve Mehmet Çakır ile başka suçtan tutuklu bulunan Caner Koç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Üç tutuksuz sanığın da katıldığı duruşmada müşteki Mustafa Bandırmalıoğlu ile taraf avukatları da hazır bulundu.

36 YILA KADAR HAPİS

Duruşmada cumhuriyet savcısı tarafından açıklanan mütalaada, Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Arslan’ın ölümüne ilişkin tutuklu sanık Mehmet Çakır’ın “kasten öldürme” suçundan iki kez müebbet hapis cezası ile “suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma” ve “ruhsatsız silah taşıma” suçlarından 3 yıl 6 aydan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Fuat Çakır ve Ayhan Çakır’ın “kasten öldürme” suçunu haksız tahrik altında işledikleri belirtilen mütalaada, sanıkların 24’er yıldan 36’şar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mütalaada, tutuklu sanık Fuat Çakır’ın “suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma” ve “ruhsatsız silah taşıma” suçlarından toplamda 6 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

YAZILI BEYAN İÇİN SÜRE İSTEDİ

Ayhan Çakır’ın “suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma” ve “ruhsatsız silah taşıma” suçlarından 3 yıl 6 aydan 7 yıla kadar hapsi istenen mütalaada diğer sanıklar İbrahim Baltacı, Mehmet Öksüz, Mert Muhammed Beyoğlu ve Caner Koç’un “suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma” ve “suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma ve yardım etme” suçlarından 2 yıldan 8 yıla kadar değişen sürelerde hapisle cezalandırılmaları talebinde bulunuldu.

Katılan vekili Mustafa Binici, mütalaaya karşı yazılı beyanlarını sunmak için süre talep etti.

Söz alan sanık Ayhan Çakır ise olay nedeniyle yaralandığını ve sakatlandığını ifade etti. Kendi canlarını kurtarmak için hareket ettiklerini öne süren Çakır, “Uzunca bir süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.” dedi.

Diğer tutuklu sanık Fuat Çakır, “Canımızı kurtarmak için kendimizi savunduk. Ben eğer o gün alacak tahsilatı yapacak olsaydım kendi ofisimde yapardım. Bu olayda kendi canımızı korumak dışında bir şansımız yoktu.” ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanıklardan Mehmet Çakır da bir kez bile aklından bu kişileri öldürmek geçmediğini, yaşamak ve kendilerini savunmak için bu eylemi gerçekleştirdiklerini beyan edip beraat ve tahliye talebinde bulundu. Diğer sanıklar da beraatlerini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tarafların mütalaa ve esasa yönelik beyanlarını hazırlamaları için duruşmayı 22 Mayıs’a erteledi.

İKİ KİŞİ ÖLDÜ, ÜÇ KİŞİ YARALANDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 21 Aralık 2021’de Kadıköy’de bir restoranda çıkan silahlı çatışmada Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Arslan’ın hayatını kaybettiği, Fuat Çakır, Ayhan Çakır, Mehmet Çakır ve Mehmet Öksüz’ün yaralandığı belirtiliyor.

Olay yerinden kaçtıkları tespit edilen Mert Muhammet Beyoğlu, İbrahim Baltacı ve Caner Koç’un emniyet güçlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalandığı aktarılan iddianamede, Engin Abdioğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ifade ediliyor.

İddianamede, Bandırmalıoğlu ve Arslan’ın ölümüne ilişkin, şüpheliler Fuat Çakır, Ayhan Çakır, Mehmet Çakır ve Engin Abdioğlu’nun “kasten öldürme” suçundan ikişer kez müebbet hapsi isteniyor.

Sanık Fuat Çakır’ın ayrıca “suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma” ve “ruhsatsız silah taşıma” suçlarından toplam 15 yıla kadar hapsi istenirken, diğer sanıkların “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve yardım etme” suçundan değişen sürelerde hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor. (AA)