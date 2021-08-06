Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre, görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığına, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer atanmıştı. Peki Ziya Selçuk nasıl bir dönem geçirdi? Yeni dönemde eğitim sistemini ne bekliyor? Sistemin sorunları neler? Sözcü Gazetesi Eğitim Editörü Sultan Uçar, Sözcü Web TV dijital yayınında Alişer Delek'in sorularını yanıtladı.
Anasayfa Alaturka Online Ziya Selçuk dönemi sona erdi | İstifa mı? Görevden alma mı?