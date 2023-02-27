Ziya Şengül anısına saygı duruşu yapılacak

Fenerbahçe’nin eski milli futbolcularından Ziya Şengül, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. TSYD üyesi olan ve uzun yıllar televizyonda futbol yorumculuğu da yapan Ziya Şengül, 79 yaşında vefat etti.

Türkiye Futbol federasyonu, 28 Şubat-6 Mart tarihlerinde oynanacak maçlarda Ziya Şengül anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TFF’den yapılan açıklama şöyle;

Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımız ve Fenerbahçe’nin eski oyuncusu ve teknik direktörü, futbol yorumcusu Ziya Şengül’ün vefat etmesi sebebiyle, 28 Şubat – 6 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak olan tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır.

Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabilecektir.

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