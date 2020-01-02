Zlatan Ibrahimovic çılgınlığı! Yüzlerce taraftar karşıladı

ABD Ligi takımlarından Los Angeles Galaxy ile olan sözleşmesi sona eren Zlatan Ibrahimovic’in yeni takımı belli oluyor. İsveçli dünya yıldızı, eski takımı Milan’a imza atmaya hazırlanıyor.

Milano’ya gelen Zlatan Ibrahimovic’i kalabalık bir taraftar grubu karşıladı. İzdiham nedeniyle havalimanından çıkmakta zorluk yaşayan 38 yaşındaki yıldız futbolcu, daha sonra Milan’a imza atmak üzere kulüp binasına hareket etti. Taraftarlar, Zlatan Ibrahimovic havalimanından ayrılırken, fotoğraf çektirme yarışına girdi.

İtalya Serie A’da ilk yarıyı 21 puanla 11. sırada tamamlayan ve beklentilerin altında kalan Milan, Zlatan Ibrahimovic transferi ile gol yollarındaki sıkıntısını aşamayı hedefliyor.

İKİNCİ KEZ GELİYOR

Zlatan Ibrahimovic, Milan ile ikinci kez sözleşme imzalayacak.

Daha önce 2010 yılında Barcelona’dan 6 milyon Euro bedelle kiralanan Zlatan Ibrahimovic, bir sezon sonra 24 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek Milan kadrosuna katılmıştı. Milan’da iki yıl oynayan yıldız futbolcu, 2012 yılında 21 milyon Euro bonservis ile Paris Saint Germain’e satılmıştı.

Milan formasıyla 85 maça çıkan Zlatan Ibrahimovic, 58 gol atarak 24 de asist yapmıştı.