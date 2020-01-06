Zlatan Ibrahimovic’in ardından bu kez vandalların hedefi Alexis Sanchez! Heykeline saldırdılar…

Malmö’deki heykeli vandalların defalarca saldırısına uğrayan ve son olarak yine vandallar tarafından yıkılan Zlatan Ibrahimovic’in ardından bir başka dünya yıldızının heykeli de saldırıya uğradı. Şilili yıldız Alexis Sanchez’in ülkesinin Tocopilla kentindeki heykeline vandallar saldırdı.

Bu tarz saldırıların dünya çapında bir trend haline dönüşmesinden korkulurken Sanchez’in heykelinin yüzü parçalandı, 7 numaralı milli takım formasının numarası kazındı ve yıldız futbolcunun dominant ayağı olan sağ ayağı da hasara uğratıldı.

Son dönemde özellikle Arsenal’dan ayrıldıktan sonra kariyeri sert bir şekilde düşüşe geçen 31 yaşındaki futbolcu Manchester United’da büyük bir hayal kırıklığı yaşamış ve yaşatmış, daha sonrasında da yaz transfer döneminde kiralık olarak Inter’in yolunu tutmuştu.

Martinez ve Lukaku’nun gölgesinde…

Bu sezon Lautaro Martinez ve Romelu Lukaku’nun yakaladığı uyumun gölgesinde kalan Şilili, 4 resmi maçta forma giyebildi; 1 gol ve 1 asiste imza attı. Kulüp kariyerindeki düşüşe rağmen Alexis Sanchez ülkesinin hala en önemli oyuncuları arasında.

Diversas reacciones causó en RRSS de #Tocopilla la destrucción de estatua de @Alexis_Sanchez ubicada en plazoleta O’Higgins de la ciudad puerto. Alcalde rechazó la destrucción que se suma a otros monumentos. Hecho ocurrió esta madrugada. Usted que opina? pic.twitter.com/crzt734qle — Tocopilla_Online (@TocopillaOnline) January 6, 2020

Milli takım formasıyla 132 maça çıkan ve 43 golle Şili formasıyla tarihte en çok gole imza atan oyuncu olan Sanchez’in heykeli 2017’de yüzlerce futbolseverin de katıldığı bir törenle açılmıştı. Yerel basında saldırıların sebebi olarak Şili’deki eylemler gösteriliyor. Heykelin bulunduğu Tocopilla’da bu yakın dönemde yaşanan üçüncü heykel saldırısı.