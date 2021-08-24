Zonguldak Baro Başkanı Türker Kapkaç’a yumruklu saldırı

Zonguldak Baro Başkanı Türker Kapkaç, arkadaşlarıyla birlikte bir restoranda yemek yediği sırada yüksek sesle konuştuğu için uyardıkları bir kişinin saldırısına uğradı. Kapkaç, aldığı darbe sonucu bir gözünden ameliyat olurken gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezinde bir restoranda meydana geldi. Zonguldak Baro Başkanı avukat Türker Kapkaç, meslektaşları Namık Çağalı ve Onur Işık ile yemek yedikleri sırada iddiaya göre diğer masada oturan Tolga Y.’yi yüksek sesle konuştuğu için uyardı.

İKİNCİ KEZ AMELİYAT OLACAK

Tolga Y.’nin tepki göstermesi üzerine tartışma yaşandı. Avukatların masasına giden Tolga Y.’nin attığı yumruk, Baro Başkanı Kapkaç’ın yüzüne geldi. Gözlük kullanan Kapkaç, bir gözünden ağır yaralandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırılan Türker Kapkaç, ameliyata alındı. Bir gözünde görme yetisini kaybetme riski bulunan Kapkaç’ın ikinci kez ameliyata alınacağını öğrenildi.

Gözaltına alınan Tolga Y. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yalıntaş, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğin tarafından tutuklandı. DHA

İlginizi Çekebilir İstanbul Barosu: Hakim, gözaltına alınan kardeşini karakoldan çıkarmaya çalıştı