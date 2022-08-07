Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin boş bulunan kadrolarına öğretim görevlisi alımı gerçekleştirilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İlan edilen öğretim elemanı kadrolarına yapılacak müracaatlar ile atamalarda 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uygulanacaktır.
Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür.