Zonguldak Valiliği ekmek fiyatına zammı yargıya taşıyacak

ZONGULDAK (AA) – Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından alınan ekmeğe zam kararını mahkemeye taşıyacaklarını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Zonguldak Kahveciler ve Lokantacılar Esnaf Odasının ekmek fiyat tarifesinde değişiklik talebi sonrası Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin 24 Şubat'tan geçerli olmak üzere zamlı tarifeyi onaylanarak Valiliğe bildirildiği ifade edildi.

Ticaret Bakanlığının "bir kilogram ekmeğin 7,50 liranın üzerinde belirlenmesinin uygun olmadığı" yönündeki tavsiye kararına dikkat çekilen açıklamada, zammın iptal edilmesi gerektiği yönündeki yazının da Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından olumsuz yanıtlandığı, bunun üzerine itiraz komisyonu oluşturulduğu belirtildi.

Komisyonun yeni fiyat tarifesinin iptal edilmesi talebini oy çokluğuyla reddettiğinin ifade edildiği açıklamada ilgili yönetmelik gereği komisyon kararına itiraz edileceği, bu itiraz sonuçlanıncaya kadar mevcut tarifenin uygulamasının tedbiren durdurulması için yetkili mahkemeye talepte bulunulacağı açıklandı.

– "Mahkemenin vereceği karar uygulanacak"

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın ekmek fiyatının belirli bir rakamın üzerinde olmaması yönünde tavsiye kararının bulunduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu tavsiyenin üzerinde olduğu için biz önce yazıyla bunun düzeltilmesini istedik. İlgili oda, bunun düzeltilemeyeceğini, maliyetlerin arttığını söyledi. Bunun üzerine 'komisyonla kurarak uzlaşmayı denedik. Bunda da sonuç alamayınca şu anda mahkemeye itirazımızı yapacağız. Bundan sonra mahkemenin vereceği karar uygulanacak."

Zonguldak Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği, yeni tarifeyle ekmeğin gramajını 200 gramdan 220 grama, fiyatını ise 1,5 liradan 2 liraya yükseltmişti.