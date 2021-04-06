Zonguldak Valisi Tutulmaz AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

ZONGULDAK (AA) – Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Tutulmaz, mesajında, Anadolu Ajansının, aziz milletin her türlü yokluk ve imkansızlıklara rağmen zaferle taçlandırdığı Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı'nın her aşamasına tanıklık ettiğini belirtti.

Anadolu Ajansının kuruluşunun 101. yılını kutlayan, çalışanlarına başarılar dileyen Tutulmaz, "Anadolu Ajansı, Anadolu'nun sesini tüm dünyaya duyuran, basın meslek ilkelerine bağlı, doğru, güvenilir, tarafsız, düzeyli yayıncılık anlayışıyla ülkemizin ve dünyanın önde gelen saygın haber ajansları arasında önemli bir yere sahiptir." ifadelerini kullandı.